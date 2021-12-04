Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçiyor

Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. 2 gün sürecek Genel Kurul'da, TBB'nin yeni başkanı seçilecek.

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TBB’nin 36’ncı Olağan Genel Kurulu, Litai TBB Konuk Evi’nde başladı. Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın aday olduğu Genel Kurul’da 348 delege oy kullanacak. Genel Kurul’da önce başkanlık divanı seçildi ve geçmiş dönem raporlar ile genel kurul gündemi görüşüldü. Toplantı salonu girişine turnike sistemi kurularak, salona sadece delegelerin alınması kararına bazı delegeler tepki gösterdi. Yapılan oylamada salonun misafir avukatlara da açılması reddedildi.

‘BİZ AVUKATIZ, SORGULARIZ, İTİRAZ EDERİZ’

Genel Kurul açılışında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, son yıllarda büyük bir ötekileştirme sorunu ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Herkes adeta kamplara, mahallelere ayrıştırılmak isteniyor ardından ötekileştirme geliyor sonra da mahallelilerin birbirleriyle çatışması bekleniyor. Bunun sonucu birbirimizi anlamamaktır, empati duygusunu yitirmektir. Yaratılmak istenen, algıların gerçeklerin yerine geçmesidir. Dünyanın tüm renklerinin siyah ve beyaza sıkıştırılmasıdır. Oysa biz avukatız. Biz sorgularız, itiraz ederiz, doğru verilere dayanan fikirleri çatıştırırız çünkü biz daima gerçeği ararız. Biliriz ki gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından doğar ve biliriz ki ön yargılar, gerçeğin en büyük düşmanıdır” dedi.

2 gün sürecek Genel Kurul’da yarın yapılacak seçim ile TBB’nin yeni başkanı seçilmiş olacak.

DHA

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