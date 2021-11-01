‘Türkiye bu coğrafyada arabuluculuğun merkezi olabilir’

Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu’nun ortak projesi kapsamında İtalya Avrupa Konseyi uzmanlarının da yer aldığı heyet, NTN Partners Arabuluculuk Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaretin amacının; alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması olduğu, bu sayede de adalete erişimin güçlendirilmesi, aynı zamanda da adaletin yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı belirtildi. SÖZCÜ’ye konuşan NTN Partners Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Ateş ise, “Türkiye bu coğrafyada, arabuluculuğun merkezi olabilir. Merkez yasasının, merkezleşmenin önemi çok büyük” dedi.

Batuhan SERİM

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Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer ve İtalya Avrupa Konseyi Uzmanları Constantin Adi Gavrila, Leonardo Duros'un da aralarında bulunduğu heyet, ‘Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında İstanbul'da, NTN Partners Arabuluculuk Merkezi'ni ziyaret etti. Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Ateş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zuhal Kızılot ile Muharrem Karaoğlan karşıladı.

AMAÇ ALTERNATİF UYUŞMAZLIK MEKANİZMALARININ ETKİNLİĞİNİ VE YAYGINLIĞINI ARTIRMAK

Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve 4 milyon avroluk bütçesi olan projenin amacı, heyettekiler tarafından şu şekilde açıklandı:

* Projemizin amacı, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması. Bu sayede de adalete erişimin güçlendirilmesi. Aynı zamanda da adaletin yükünün hafifletilmesini amaçlıyoruz.

* Bugünkü ziyaretimizin amacı ise; faaliyetlerinizden biri olan arabuluculuk hizmetinin özellikleri üzerine bir fizibilite araştırması yapılması kapsamında bu ziyareti gerçekleştiriyoruz.

* Bu faaliyette amacımız, arabuluculuk merkezlerinin sisteme entegrasyonlarının sağlanmasının ve akreditasyonlarının sağlanmasının fizibilitesini yapmak.

* Bir masabaşı faaliyetimiz, bir saha değerlendirme faaliyetimiz, bunu bir anket çalışması izleyecek ve sonunda da bir çalıştayla tamamlamayı planlıyoruz.

“ARABULUCULUK KANUNUNDA BİRTAKIM REVİZYONLAR BEKLENİYOR”

NTN Partners Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Ateş de ziyarete ilişkin SÖZCÜ'ye şu değerlendirmelerde bulundu:

* Arabuluculuk kanununda birtakım revizyonlar bekleniyor. Bunlardan bir tanesi aile arabuluculuğunun getirilmesi. Bir tanesi kira uyuşmazlıklarının giderilmesi. Bizim için en önemlisi, merkezlerin yasalaşması. Bu İtalyan modelidir.

* Bugün, Avrupa Konseyi'nin ve Daire Başkanlığı'nın NTN Partners'a yerindelik gözetlemesi yapması için bir ziyarette bulundular. Bu çok önemli, çünkü bu arabuluculuk yasası, Avrupa Birliği'nin ‘kırmızı kod' diye 2003 yılında yayımladığı bir kitap.

* Sonra 2012'de Türk hukukuna girmesi, 2013 yılında yönetmeliğe, 2018'de işçi-işveren, 2019'da ticari ve 2020 yılında da tüketici ihtilaflarında da zorunlu hale getirilmesiyle gelişti.

“BU ZİYARETLER SON DÖNEMEÇLER”

* Aslında Avrupa Birliği'ne entegrasyonla ilgili regülasyonları da barındırdığı için böyle geldi bize. Uyum Yasaları çerçevesinde yapmanız gerekenler ve sorumluluklarınız var. Konsey'in de ziyareti bu yönde.

* Türkiye de İtalyan modelini baz aldığı için kendine, Konsey'in iki temsilcisi de İtalyan. Bu yerindelik denetimleri sonucu, Konsey'in bir görüşü olacak.

* Bizde de kamuoyuna olumlu yönde yansıyacağı için bu merkez yasalaşmasının ve yeni arabuluculuk mevzuatının da yürürlüğe girmesi için son dönemeçler diyebiliriz bu ziyaretlere.

“YAKIN ZAMANDA ÇIKACAĞINA YÖNELİK BEKLENTİMİZ VAR”

* Türkiye bu coğrafyada, arabuluculuğun merkezi olabilir. Çünkü 45'ten fazla ülkenin başkentine 4.5 saatten az bir zamanda uçakla seyahat edebiliyorsunuz. Müthiş bir jeopolitik önemi de var. Merkez yasasının, merkezleşmenin önemi çok büyük. Bizim de yakın zamanda çıkacağına yönelik bir beklentimiz var.