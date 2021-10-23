Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecektir.

Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir

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