Türkiye Katar’daki Dünya Kupası’nın jandarması oldu

Muhalefetin, "Türkiye dünya kupasında Katar'ın jandarmalığını mı yapacak" diyerek eleştirdiği kanun yürürlüğe girdi. 2019'da Soylu ile Katar Başbakanı Sani arasında imzalanan işbirliği ile Katar'a çevik kuvvet, mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve KBRN konularında personel desteği sağlanmasının önü açıldı.

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Muhalefet tarafından, “Türkiye, dünya kupasında Katar’ın jandarmalığını mı yapacak, Herhalde siz, kahraman Türk Polis Teşkilatı’nı, özel güvenlik şirketleriyle karıştırıyorsunuz” sözleriyle eleştirilen kanun çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülecek kanunla, 31 Ekim 2019’da Ankara’da imzalanan niyet mektubunun onaylanması uygun bulundu.

Türkiye ile Katar arasında anlaşma imzalanan mektup 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’yla ilgili…

2019’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasıyla Dünya Kupası’nda Türkiye’nin güvenlik desteği vermesi kararlaştırılmıştı.

O gün TRT’ye yapılan açıklamalarda mektubun içeriğiyle ilgili şu bilgiler yansımıştı:

Talepleri doğrultusunda Katar’a çevik kuvvet, mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve KBRN konularında personel desteği sağlanacak. Ayrıca bomba arama ile çevik kuvvet müdahale köpeği de gönderilecek.

“POLİSİMİZİN KILINA ZARAR GELİRSE”

Yasanın görüşmeleri sırasında TBMM Genel kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Dünya Kupası'nın jandarmalığını yapmaya göndereceğiniz polisimizin, askerimizin kılına zarar gelirse bunun hesabını bu millete veremezsiniz” demişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Benim polisim ne hakla neden o taraftarların güvenliğini sağlayacak. Herhalde siz, kahraman Türk Polis Teşkilatı’nı, özel güvenlik şirketleriyle karıştırıyorsunuz” diyerek eleştiride bulunmuştu.

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