Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olan adaylar başvurularını 20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar www.tki.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yer alan başvuru linki üzerinden yapacak.

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1 puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacak. Yazılı sınav 5 Eylül 2021 tarihinde günü Ankara'da yapılacak.

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