Türkiye’de 24 saatte 6 kadın öldürüldü

‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzaladığı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile feshedildi.

Sözleşmenin fesih kararına tepkiler sürerken 24 saatte Türkiye’de 6 kadın katledildi. Sosyal medya platformlarında öldürülen kadınların isimlerine dikkat çekilirken açılan konu başlıklarına çok sayıda yorum yapıldı.

İŞTE SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU KADIN CİNAYETLERİ

Denizli’deki olay, gece yarısı Pamukkale ilçesindeki Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi’nde bulunan 6 katlı Çimen Apartmanı’nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce evini terk ederek kızı Ö.Y.’nin yanında kalmaya başladı.

Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle barışmak için kızının yaşadığı apartmana gitti. Kapının kendisine açılmaması üzerine Erkan Sivrikaya, benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaptı.

Erkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde ip ile apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan ip ile ilk olarak altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip eşiyle tartışmaya başladı.

Eşini barışmaya ikna edemeyen Erkan Sivrikaya, bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya’yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Sivrikaya’nın çığlıkları üzerine kızı Ö.Y. ve eşi yardıma koştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya’yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti.

Polis ekipleri apartmanda detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Meral Sivrikaya’nın yakınları ise kendi aralarında kavga etti. Polis ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle aile yakınlarını polis merkezine götürdü.

İZMİR

İzmir’deki olay, saat 21.30 sıralarında Konak ilçesindeki Rakım Erkutlu Caddesi Kadifekale Şehitliği yakınındaki otoparkta meydana geldi. Polis memuru Fırat Köksal, evlilik planları yaptığı öğrenilen sevgilisi Nagihan Üste ile birlikte 35 V 0761 plakalı otomobille Kadifekale Şehitliği yakınındaki bir otoparka geldi.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Köksal’ın tabanca çıkartması üzerine iddiaya göre Üste, otomobilden inmek için hamle yaptı. Ancak polis sevgilisinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Nagihan Üste, kanlar içerisinde otomobilin yanına yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nagihan Üste’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri otopark ve çevresinde araştırma yaptı. Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konu hakkında bilgi aldı. Üste’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Yeniköy köyünde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Serpil Fikirli, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil Fikirli’nin yanından ayrılıp kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil Fikirli, eşi ile konuşmak için babasının evine gitti.

Burada görüşen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Fikirli, bıçakla eşi Serpil Fikirli’yi yaraladı.

Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil Fikirli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cemil Fikirli ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Fikirli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA

Antalya’daki olay, pazar günü Alanya ilçesinde saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52) aracıyla motosikleti takibe aldı.

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D. ‘Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA

Adana’daki olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi’nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay’dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi.

Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Jandarmanın evde yaptığı araştırmada Elif Atay’a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL

İstanbul’daki olay, saat 14.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1442. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Teyo olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın ile isminin Amir olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu iki kişinin beraber yaşadığı eve 4 kişi geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple evde arbede çıktı. Gürcistan uyruklu Teyo ve Pakistan uyruklu Amir çıkan arbedede bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Amir ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eve gelen kişiler kadını öldürüp adamı yaraladıkları bıçağı evin penceresinden dışarı atlayarak, olay yerinden kaçtı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheleri yakalama çalışması başlattı. DHA-İHA