Türkiye’de ilk kez üretildi, tüm ülkenin ihtiyacı karşılanıyor

Sivas’ta tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar mor patates hasadı gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin ilk yerli mor patatesi Sivas'ın Hafik ilçesinde üretildi. İlkbaharda ekimi yapılan yerli mor patatesten, 30 dekar alanda yaklaşık 70 ton ürün elde edildi. 100 kişiden oluşan ekiple mor patatesin hasadı da gerçekleştirildi.

Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı protokol üyeleri ve tarım platformu üyeleri katılım gösterdi. Vali Ayhan traktör başına geçerek patates hasadı yaptı.

“TÜRKİYE'NİN TÜM MOR PATATES İHTİYACINI SİVAS KARŞILIYOR”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin tüm mor patates tohumluğunu Sivas'ta karşılandığını belirterek, “Şu an 2021 yılının son hasat dönemindeyiz. İlk mor patates hasadını yaptık Allah hayırlı uğurlu bereketli eylesin diyorum. Türkiye'nin tüm mor patates tohumluğunu Sivas'ımızda bu tarlada karşılamaktadır. 30 dekarda yaklaşık 70 ton mor patates ile Türkiye'nin mor patates tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum” dedi.

“YEMEKLİK PATATES ÜRETİMİNDE İLKLERDEYİZ”

Vali Ayhan, Sivas'ın 400 bin ton üretimle Türkiye'de ilklerde olduğunu belirterek, “Mor patates 2-3 yıldır Sivasımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek bir ürün olarak örnek bir endüstriyel bitkidir. Tabi Sivas'ın coğrafyası ekilebilir alan bakımından olsun tarımsal alt yapısında olsun tarımsal desteklerin çiftçiyle buluşmasıyla patates üretiminde Türkiye'nin merkezi oldu. Patateste yumru bitkilerde sıcak soğuk farkının olması, karasal iklim olması, sulanabilir arazi olması bakımından önde olmak çok önemli. Ülkemizde yemeklik patates üretiminde sayılı bir ildir zaten tohumlukta bir numarayız onda tereddüt yoktur. Yemeklik patateste de 400 bin ton üretimle Türkiye'de ilklerdeyiz” dedi. İHA