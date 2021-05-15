Türkiye’den 14 ülke için kritik karar! Artık zorunlu olmayacak

Corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye’ye girişlerde tüm ülkelere uygulanan PCR testi zorunluluğunun 15 Mayıs'tan itibaren, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelecek yolcular için uygulanmayacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda bugün itibariyle belirtilen ülkelerden gelen yolcular için PCR testi uygulaması devreye girdi.

SHGM NOTAM YAYIMLADI

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından yayımlanan notamda “14 Mayıs 2021 tarihi itibarihi saat 21.00 UTC (Türkiye saati ile 15 Mayıs saat 00.00) itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolcuların PCR testi sonucu sunmaları istenmeyecektir” denildi.

İSRAİL LİSTEDEN ÇIKARILDI

Öte yandan, daha önce belirtilen listede İsrail de bulunurken, son güncellemede değişikliğe gidildiği görüldü. SHGM'nin yayımladığı listede İsrail yer almadı. İHA

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