Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’den 14 ülke için kritik karar! Artık zorunlu olmayacak

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zellanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan gelen yolcuların PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Daha önce ismi bulunan İsrail ise listeden çıkarıldı.

Güncellenme: 16:58, 15/05/2021
HaberlerGündem
Türkiye’den 14 ülke için kritik karar! Artık zorunlu olmayacak

Corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye’ye girişlerde tüm ülkelere uygulanan PCR testi zorunluluğunun 15 Mayıs'tan itibaren, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelecek yolcular için uygulanmayacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda bugün itibariyle belirtilen ülkelerden gelen yolcular için PCR testi uygulaması devreye girdi.

SHGM NOTAM YAYIMLADI

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından yayımlanan notamda “14 Mayıs 2021 tarihi itibarihi saat 21.00 UTC (Türkiye saati ile 15 Mayıs saat 00.00) itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolcuların PCR testi sonucu sunmaları istenmeyecektir” denildi.

İSRAİL LİSTEDEN ÇIKARILDI

Öte yandan, daha önce belirtilen listede İsrail de bulunurken, son güncellemede değişikliğe gidildiği görüldü. SHGM'nin yayımladığı listede İsrail yer almadı. İHA

İlginizi ÇekebilirAşı olduktan sonra coronaya yakalanan CHP'li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dikkat çeken çağrıAşı olduktan sonra coronaya yakalanan CHP'li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dikkat çeken çağrıİlginizi Çekebilir15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek
Avustralya CHP Çin Corona Erkan Aydın Estonya Güney Kore İngiltere İsrail Japonya Kore Letonya Lüksemburg Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Singapur Tayland Türkiye Ukrayna Vietnam
Yayınlanma Tarihi:16:50,