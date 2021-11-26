Türkiye’den Nu varyantı tedbiri: 5 ülkeye kapılar kapanıyor

Sağlık Bakanı Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecek" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u ‘endişe verici tür’ olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı.

TÜRKİYE’DEN VARYANT TEDBİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyant sebebiyle alınan tedbiri açıkladı. Bakan Koca, “Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” dedi.

YENİ MUTASYON YAYILIYOR

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika’da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika’da da tespit edildiğine dikkat çekti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, mutasyonun “büyük bir uluslararası endişeye” neden olduğunu, fakat İngiltere’de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. Elde edilen deneyimlerin “hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini” gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana’dan “büyük ihtimalle” diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hong Kong’da yeni mutasyonun Güney Afrika’dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.

B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika'daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım'da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

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