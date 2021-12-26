Türkiye’deyi görmezden gelen AKP’li vekil: Fransa ve Almanya’da insanlar yardım kuyruklarında bekliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye’de dövizdeki yükselişin ardından gelen zamlarla ucuz ekmek ve akaryakıt kuyruğuna mahkûm edilen vatandaşları görmezden gelerek Avrupa ülkelerinden örnekler verdi. Usta, “Dünyanın her tarafında insanların ufak bir gıda yardımını almak için sıralara dizildiği tabloları görüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden bahsetmiyorum; Fransa'dan bahsediyorum, Almanya'dan bahsediyorum. İnsanlar kuyruklarda, belediyelerin önlerinde yardım almak için bekliyorlar” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya İl Başkanlığı'nın 75. İl Danışma Meclisi gerçekleştirildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan il danışma meclisine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları ve 31 ilçe teşkilat mensupları katıldı.

TÜRKİYE'DEKİ KUYRUKLARI GÖRMEZDEN GELDİ

İl danışma meclisinde açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı ve ekonomisi sayesinde hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadığını söyledi. Türkiye'de artan döviz kurunun ardından yapılan zamların altında ezilen ve ucuz ekmek, akaryakıt kuyruklarına mahkum edilen vatandaşları görmezden gelen Usta, Avrupa'nın bazı ülkelerinde vatandaşların gıda yardımı almak için belediye kapılarında beklediklerini kaydetti.

“ALMANYA VE FRANSA'DA İNSANLAR KUYRUKTA”

“Özellikle salgın döneminde hastanelerde yaşanan bütün sıkıntılara ve zorluklara rağmen Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, güçlü ekonomisi sayesinde hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmadık” diyen Usta şöyle konuştu:

“Dünyanın her tarafında insanların ufak bir gıda yardımını almak için sıralara dizildiği tabloları görüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden bahsetmiyorum; Fransa’dan bahsediyorum, Almanya’dan bahsediyorum. İnsanlar kuyruklarda, belediyelerin önlerinde yardım almak için bekliyorlar.

Hastanelerden hizmet alabilmek için, aşı olabilmek için bekliyorlar. Türkiye'de ise elhamdülillah, 20 yıllık iktidarlığımızda yaptığımız yatırımların neticesinde tek bir vatandaşımızı dahi dışarıda bırakmadık, aşı kampanyalarımızı başarıyla yürüttük ve en önemlisi de yerli aşımız olan TURKOVAC’ı da tamamlayarak vatandaşlarımızın aşılanması için hizmete sunuyoruz. Bunlar tamamıyla yeni Türkiye’nin başarıları.”

“HER ZAMAN HAKİKAT KAZANIR”

Muhalefetin, milletin gönlüne girmeden başarılı olunamayacağını öğrenemediğini aktaran AKP'li Usta, “Gönüle girmenin yolu da hizmet etmekten geçiyor. Hizmet etmeden, sadece algı çalışmalarıyla bu milletin gönlüne giremezsiniz. Hakikat her zaman ortaya çıkar ve her zaman hakikat kazanır” diye konuştu.

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