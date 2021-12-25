Türkiye’nin ilk şehir hastanesinde gassal yok

Türkiye’nin ilki olan 380 milyon 60 bin Avro bedelinde ve son derece modern bir morga sahip Mersin Şehir Hastanesi’nde gassal bulunmuyor. Son olarak bir süre önce iki gassal emekliye ayrıldı. Gassalsız kalan hastane bu ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle gideriyor.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük projelerinden biri olan ‘'Şehir Hastaneleri‘' modeli kapsamında ilk olan ve 3 Şubat 2017'de açılışı yapılan 380 milyon 60 bin Avro bedelli Mersin Şehir Hastanesi'nde gassal olmadığı ortaya çıktı. Hastanenin kadın ve erkek gassal ihtiyacını cenaze oldukça Büyükşehir Belediyesi karşılıyor.

CENAZE SAHİPLERİ GASSAL BEKLİYOR

Mersin Şehir Hastanesi'nde cenazesi olan vatandaşlar, gassal bulunmadığı için sıkıtı yaşıyor. Kaybettikleri yakınlarının acısını yaşayan vatandaşlar, morgdan cenazelerini almak üzere gittiklerinde gassal bulunmadığını öğrenince şaşkına dönüyor.

CENAZE OLDUKÇA ÇAĞRILIYORLAR

Erkek ve kadın gassal bulunmaması üzerine hastane yönetimi Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunuyor. Cenaze olduğu zaman Mersin Şehir Mezarlığı aranarak gassal talebinde bulunuluyor.

Mezarlık kendi yoğunluğunu göz önünde bulundurarak gassal görevlendiriyor. Gün içinde alınan cenaze sayısına göre gassal mezarlıkla Mersin Şehir Hastanesi arasında gidip gelmek zorunda kalıyor.

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