Türkiye’ye gelmek isteyen turistlere dolandırıcı tuzağı

Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş için seyahatten önceki 72 saat içinde internet tarayıcılarında doldurması gereken ücretsiz formun sahtesinin yer aldığı bir internet sitesi olduğu ortaya çıktı.

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Dünya genelinde corona salgınıyla mücadele devam ederken, krizi fırsata çeviren dolandırıcıların Türkiye’ye gelmek isteyen turistlere ülkeye giriş için internet tarayıcıları üzerinden doldurması gereken formlar konusunda tuzak kurduğu ortaya çıktı.

İNGİLİZCE ARAMA SONUÇLARINI HEDEFLEDİLER

Yabancı ülkelerden gelen turistlerin Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş için seyahatten önceki 72 saat içinde doldurması gereken formun yer aldığı sahte bir internet sitesi ortaya çıktı. Yabancı vatandaşlar “Türkiye'ye Giriş Formu” için Google'da İngilizce arama gerçekleştirdiğinde bu sahte siteye yönlendirilirken, söz konusu sitede bulunan sahte formda resmi formdaki bilgilerin birebir aynıları yer alıyor.

65 DOLAR TALEP EDİYORLAR

Normalde ödeme yapılması gerekmeyen orijinal Türkçe site ile İngilizce sahte site arasındaki tek fark sahtesinde kullanıcıların karşılaştığı ödeme ekranı olurken, Sağlık Bakanlığının orijinal sitesinde bedava doldurulabilen form için kişi başı 65 dolar gibi kayda değer bir miktar talep ediliyor. (İHA)