‘Türkiye’yi bit pazarına çevirdiler’

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, TL’nin değer kaybı ile birlikte Türkiye’nin diğer ülke vatandaşları tarafından “Ucuzluk pazarı” olarak göründüğünü ifade etti. Cengiz, “Devleti itibarını beş paralık edip Türkiye’yi adeta bit pazarına çevirdiler” dedi

İsmail AKIN

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Yılın son günlerinde dolar kurunun 15 TL'nin eşiğine dayanması ile birlikte ekonomideki çöküşü değerlendiren ve AKP'nin politikalarını eleştiren CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Türk Lirası'nın hızla değer kaybettiğini, sadece son 1 haftada bile market reyonlarındaki birçok ürünün fiyatı neredeyse yüzde 50-100 arasında artış gösterdiğini ve komşu ülkelerden vatandaşların “ucuz” diye Türkiye'ye alışverişe geldiklerini ifade etti.

“DÜNYANIN ‘UCUZCU DÜKKANI' HALİNE GELDİK”

Cengiz'in basınla ve kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamasında şunları söyledi;

“İstifa edip kayıplara karışan eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak, bir televizyon programında kendisine sorulan; “Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ”Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla bir işimiz yok” diye yanıt vermişti.

2 yıl boyunca Türkiye ekonomisini böyle bir şahsın yönetmiş olması, şu anki döviz kurunun gerekçelerini de bir nevi açıklar nitelikte. Kimsenin derdi, para birimi olan ‘Dolar' ile değildi zaten.

Bizleri endişelendiren, doların yükselişi değil; TL'nin değer kaybetmesiydi. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan; ‘Para, bayrak gibi bağımsızlığı ve gücü simgeler. Paranın itibarı, milletin itibarıdır' Saymakla bitmez yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, mafyatik ilişkilerle iç politikada; hukuksuzlukla, saldırganlık ve iş bilmezlikle dış politikada devletin itibarını beş paralık eden AKP iktidarı, gelinen son noktada Türkiye'yi adeta bit pazarına çevirmiştir.

Ne yazık ki resmen dünyanın ‘Ucuzcu Dükkanı' haline geldik. Türkiye'de yaşayıp; yandaşlardan olmayan, 3-5 ayrı yerden maaş almayan herkes için marketlerde, mağazalarda fiyatlar el yakmaktayken; Bulgaristan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan insanlar, ucuz diye Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar.

Bu ülkenin vatandaşları, standart ihtiyaçlarından bile feragat etmek zorunda kalmış halde; sofrasına et koyamıyor, çocuğuna muz yediremiyor, süt içiremiyorken; AKP giderayak kamu kurumlarını özelleştirmeye, kamuya ait arazileri parsel parsel satmaya ve yandaşların cebini doldurmaya devam ediyor”

“YALNIZ PARAMIZ DEĞİL BÜTÜN KİMLİĞİMİZ DEĞERSİZLEŞİYOR”

Türkiye'de yaz aylarından bu yana her şeyin değeri katlanarak artığını aktaran Cengiz;

“İnsanın, insan gücünün, emeğin ve alın terinin değeri aynı oranda azaldı. Bugün Türkiye'de asgari ücretle bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan vatandaş, 1 aylık maaşıyla bir otomobilin benzin deposunu 6. kez dolduramazken; aynı işi Almanya'da asgari ücretle yapan bir vatandaş, 1 aylık maaşıyla 2008 model bir otomobil satın alabilmekte.

Almanya'daki kasiyer, Fransa'daki garson, İngiltere'deki temizlik görevlisi; Türkiye'de aynı işi yapan insanlardan daha mı değerlidir? Tüm sosyal haklara, insani yaşam ve çalışma koşullarına sahip Avrupalı çalışanın işi; başka çaresi olmadığı için sorumluluğunu aşan işler yapmak zorunda kalan bu ülkenin asgari ücretli çalışanlarının yaptığı işten daha mı değerli?

Görüldüğü üzere bugün ülkemizi AKP'nin sürüklediği yerde değersizleşen şey yalnız paramız değil; bütün kimliğimizdir” dedi.