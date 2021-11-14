Türkiye’yi sarsan lojman cinayeti

SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör cinayete kurban gitti. Zaman aşımı süresi geçen hafta dolduğu için dava düştü. Güngör'ün ailesi, Anayasa Mahkemesi'ne, 'Devlet özür dilesin' başvurusu yaptı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Türkiye, bundan 30 yıl önce, Ankara'da işlenen bir cinayetle sarsıldı. Olay yeri 24 saat polis koruması altında bulunan Oran semtindeki meclis lojmanları, cinayete kurban giden isim ise Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'dü… Geçen hafta zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle dava düşerken ailenin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı ‘Devlet özür dilesin’ başvurusu ile birlikte 30 yıllık faili meçhul cinayet yeniden gündeme geldi.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Basketbolcu, atletik yapılı ve 2 metre 4 santim boyundaki Mustafa Güngör, ailesi İzmir'deyken 23 Haziran gecesi, Kurban Bayramı’nın ilk günü meclis lojmanlarındaki evinde tek kurşunla vurulmuş biçimde ölü bulundu. Etrafı duvarla çevrili, 24 saat polisin nöbet tuttuğu, yüksek güvenlikli meclis lojmanlarında işlenen cinayet şok etkisi yarattı, yıllarca Türkiye'nin gündeminde kaldı. Katillerin yakalanması için polis ve savcılık, uzun araştırmalar yaptı ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

DELİLLER YOK EDİLDİ

Olayın çözülememesinin en büyük nedenlerinden biri delillerin kaybolmasıydı. Cinayetin duyulması üzerine olayın yaşandığı lojmana TBMM Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve yakınları geldi, herkes lojmana girip çıktı. Polis sağlıklı bir delil incelemesi yapamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin 30 yıl önceki teknik kapasitesi de yetersizdi. Savcı ve polis olay günü, cinayetin ateşli silahla işlendiğini bile tespit edemedi, kesici aletle meydana geldiği yönünde tutanak tutuldu. Ne parmak izi ne mermi kovanı ne de çekirdeği bulunabildi. Polis olay yeri krokisini de hatalı çizdi. Cinayetten 8 ay sonra olay yerine tekrar gidilip parmak izi arandı. Olayın savcısı da 5 kez değişti.

124 TANIK DİNLENDİ

Aşk cinayeti, kıskançlık, siyasi cinayet, tarikat cinayeti, casusluk gibi birçok senaryo ortaya atıldı. Çocukları terör örgütüne katılan bir milletvekilinden, bir bakanın eşinden de şüphelenildi. Sahte tanıklar ve “Ben öldürdüm” diyen sahte şüpheliler ortaya çıktı. Ancak hiçbir bulgu sonuca gidilmesini sağlamadı. TBMM'de Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu, dosya yeniden ele alındı. Polis ve savcılık olay sonrası 82 kişinin ifadesine başvururken komisyon aradan yıllar geçmesine rağmen 124 tanık bularak dinledi. Dönemin TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı dahil, 3 emniyet müdürü, 4 savcı ile çok sayıda polis ve kamu görevlisi hakkında etkin bir araştırma yapmadıkları sonucuna varılarak suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu talep de zaman aşımına takıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ‘Etkili soruşturma ve adil yargılanma’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

“GEREKEN YAPILMAMIŞTIR”

Davanın düşmesinin ardından baba Erol Güngör geçen hafta, “Cinayetten bu yana 30 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir faile ulaşılamamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumları insani, vicdani, yasal ve anayasal sorumluluklarının gereğini yapmamıştır. Devletin özür ve Mustafa Güngör'ün anısını yaşatma borcu vardır. Mustafa Güngör anısına bir okul da yapılmalıdır” diyerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 30 yıldır oğlunun cinayetinin aydınlatılması için uğraş veren baba Güngör, mücadeleye devam ediyor.

“ZAMAN AŞIMI OLMAMALI”

TBMM Lojman Cinayetini Araştırma Komisyonu Üyesi, Ankara eski Milletvekili Ersönmez Yarbay, Sözcü HaftaSonu'na şunları söyledi:

* Türkiye'de kamu görevlileri sorumluluk alanlarında, kendilerine pay çıkarmıyor. Bir ilde faili meçhul olaylar varsa ve çözülemiyorsa vali ya da emniyet müdürü kamuoyunu aydınlatmalı, çaba göstermeli, olayı sıcak tutmalı ve sümen altı edilmemeli.

* Cinayeti çözmesi gerekenler başarısız kalıyorsa istifa etmeli ya da görevden alınmalı. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde de zaman aşımı olmaz. 200 sene geçse de bu tür olaylarda zaman aşımı işlememeli. Mustafa Güngör cinayeti meclis lojmanlarında işlendi ve maalesef korumalı bir bölgedeki olayın faili bulunamadı.