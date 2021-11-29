Turşu kavanozundan çıkanlar şoke etti

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda turşu kavanozlarından çıkanlar şoke etti.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırmıyor.

Çavuşlar Mahallesi’nde şüphelenilerek durdurulan bir araçta şüpheli 2 şahıs yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, kavanozlar içinde 60 gram esrar ve 2 adet ecstay hap ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1’i ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs da yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden 1’i sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tutuklanan şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. İHA

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