Tutuklu komutanlar yeniden yargılansın

Emekli korgeneral Çetin Saner’in avukatı, o dönemin genelge ve talimatlarını delil olarak sundu. İnfazın durdurulmasını talep etti

Asuman ARANCA

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28 Şubat Davası'nda kesinleşen hapis cezaları nedeniyle cezaevine konulan isimlerden dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner'in avukatı, infazın durdurulması talebinde bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat Davası'nda dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Harekat Başkanı Çetin Doğan ile birlikte 14 kişiye verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Cezaları kesinleşen 14 eski komutan da cezaevine konuldu. Avukatların, infazın durdurulması talebi de reddedilmişti.

AKŞENER İLE SAVUNMA

Emekli Korgeneral Çetin Saner'in avukatı Murat Tanfer Türemen, yargılamayı yapan yerel mahkemeye başvurup, infazın durdurulması ve yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. Türemen, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in dosyada “mağdur” gösterildiğine dikkat çekip müvekkilinin Akşener ile ilgili “kazığa oturturum” sözleri için özür dilediğini, bu sözlerin darbeye teşebbüsle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Türemen dilekçesinde, Akşener'in dosyanın mağduru olamayacağını, 28 Şubat'ın uygulayıcısı olarak gösterilen Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasından önce Akşener'in İçişleri Bakanı sıfatıyla 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulamaya koyduğunu belirtti.

DOSYAYA YENİ DELİL GİRDİ

Akşener'in, yayınladığı talimatlar ve bazı uygulamalarla sanıklara yöneltilen eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini kaydeden Türemen, talimat ve genelgeler ile gazete küpürlerini de “yeni delil” olarak dosyaya sundu. Türemen dosyada yeni delil elde edildiği gerekçesiyle de müvekkili ile beraber tüm sanıklar yönünden yargılamanın yenilenmesi kararı verilmesini, ayrıca infazın durdurulmasını istedi.