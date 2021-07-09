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Tütün üreticilerinin evlerine baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da tütün satışına getirilen yasak sonrası protesto eylemlerine katıldığı ileri sürülen 20 kişi polis ve jandarma tarafından evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Güncellenme: 13:03, 09/07/2021
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Tütün üreticilerinin evlerine baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “yetki belgesi” almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alındı.

Jandarma ve polis tarafından düzenlenen şafak operasyonunda yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıları sosyal medya hesabından duyuran CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Adıyamanlı tütüncüye yönelik operasyonları derhal durdurun ve tütüncüleri serbest bırakın” çağrısında bulundu.

AYRINTILAR GELECEK

Adıyaman CHP Polis protesto sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:12:46,