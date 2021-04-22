Tweet krizi! Emniyet sildi, Soylu geri adım atmadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki partililer, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının iptali için bugün Danıştay’a dilekçe verdi.

Bir açıklama yapan Özgür Özel, “Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye çalışıyor. Danıştay’dan ivedilikle bu kararın yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Birkaç saat sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özgür Özel’i isim vermeden yalancılıkla suçladı.

Süleyman Soylu, 13 Şubat-19 Mart arasında 34 kadının, 19 Mart-22 Nisan arasında ise 25 kadının öldürüldüğü verisini paylaşarak, kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalma olduğunu savundu.

Soylu’nun paylaşımına ve bu paylaşımı retweet eden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesabına sosyal medyada tepki yağdı. Tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu tweet’i sildi.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

– Böyle bir istatistik ile övünülmez.

– Fikri bulan, istatistiği sunan, görseli hazırlayan, tweet’i atan vs. hiç mi durup düşünmedi “Biz ne yapıyoruz?” diye…

– Sanki İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken uygulamışlardı da konuşuyorlar. Yasal düzenlemelerle tedbir ve yaptırımları hayata geçirmediniz. Şimdi utanmadan sıkılmadan öldürülen kadınların sayıları üzerinden başarı hikayesi anlatıyorsunuz.

– Yani diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi varken sizi korumazdık, şimdi koruduk, ucundan kıyısından 6 kişi azaldı. 34 günde 34 kadın yerine 34 günde 25 kadın katledildi işte!

– İstanbul sözleşmesi yokken bile hayat güvenliğinin olmadığını söylediğiniz için teşekkürler. Biz zaten biliyorduk fakat sizin de resmi olarak kabul etmeniz güzel.