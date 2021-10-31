Twitch Bit olayı Meclis gündemine taşındı

Ünlü canlı yayın platformu Twitch'in bir kara para aklama mekanizması haline geldiği iddiaları üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Tekin, Bakan Elvan'a "Kara para aklayan yayıncılar ile ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı gereken adli ve idari süreç başlatılmış mıdır?" diye sordu.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, canlı yayın platformu olan Twitch’te kara para aklandığı iddialarının Meclis’e taşıdı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tekin, önergede şu ifadeleri kullandı:

KOMİSYON KARŞIIĞINDAN ‘BİT’ İSİMLİ BAĞIŞ

– Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında yer alan haberler, açık kaynaklardaki veriler ve mağdurların ifadelerine göre, İnternet üzerinden Türk vatandaşları ile yabancı şahısların kredi kartı bilgilerini çalan; bu çalıntı kredi kartlarını kullanan, alan, satan ekonomik suç örgütleri ile çeşitli başka ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin suç gelirlerini aklama amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetinde bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Amazon şirketine ait Twitch sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Türk vatandaşı yayıncılar ile anlaştığı, anlaşma kapsamında,

– Belli bir komisyon karşılığında yayıncılara Twitch üzerinden para karşılığı satılan “bit” isimli bağış gönderdiği,

– Yayıncıların kendilerine gönderilen bu bağışları kripto paraya çevirerek ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine ait banka hesaplarına ve/veya kripto para cüzdanlarına gönderdiği,

– Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütleri ile başka suç örgütlerinin bu yolla milyonlarca dolar değerinde suç geliri akladığı, yayıncı şahısların da yüksek düzeyde suç geliri temin ettiği görülmektedir.

– Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile diğer uluslararası mevzuat ve yerli mevzuatımız dairesinde bu suç gelirleri ile mücadele edilmesi gerektiği açıktır.

TEKİN’DEN BAKAN ELVAN’A SORUAR

Tekin, Bakan Elvan’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından suç geliri temin eden ve para aklayan yayıncılar ile ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı gereken adli ve idari süreç başlatılmış mıdır?

2- #TemizTwitch etiketiyle sosyal medya kanallarından mağduriyetlerini bildiren ve suçu ihbar eden vatandaşlarımızın ihbarı gereğince Bakanlığınız bu tarihe kadar hangi işlemleri yapmıştır, bu işlemler kapsamında gereken adli sürecin başlaması için atılan adımlar nelerdir?

3- İşlenen suç uluslararası mahiyette olduğu, Amerikan doları başta olmak üzere yabancı para birimleri kullanıldığı ve suçun ortaya çıkması yönünden uluslararası bir işbirliği gerektiği için Bakanlığınız uluslararası muhatapları ile temas kurmuş mudur, ortak bir çalışma başlatılmış mıdır? Şayet başlatıldıysa hangi uluslararası kuruluş ve yabancı bakanlık ile iş birliği sağlanmıştır?