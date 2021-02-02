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Bakan Soylu’ya Twitter’dan ‘nefret içerikli’ uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBTİ+ bireylere tweetine Twitter uyarı notu ekledi.

Güncellenme: 12:33, 02/02/2021
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Bakan Soylu’ya Twitter’dan ‘nefret içerikli’ uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabında LGBTİ+’lar için ‘sapkın’ ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” notu düşüldü.

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerin düzenlediği bir resim sergisinde Kabe resminin yere serildiğine dair soruşturma sonrasında öğrencilerin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu…

Bakan Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı…

İçişleri Bakanı'nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle şikayet etmişti…

Twitter'ın eklediği notta şu ifadeler yer alıyor:

*Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti.

* Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.

Twitter geçtiğimiz günlerde de Fransa'da Soylu’nun aynı paylaşımını engellemişti.

BAKAN SOYLU, BUGÜN BİR KEZ DAHA YAZDI

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Tweetine “Tuzağa düşmeyin” diye yazan Bakan Soylu, tweetine eklediği açıklamasında iki kez “LGBT sapkını” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:11:26,