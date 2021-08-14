Uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin acı haberi baba evine ulaştı

Kahramanmaraş’ta henüz bilinmeyen bir nedenle düşen yangın uçağında hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın’ın Mersin’in Mut ilçesinde bulunan baba evine acı haberi ulaştı. Acı haberi alan şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

ALI EKBER ŞEN

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Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında düşmesi sonucu yaşanan kazada 5'i Rus, 3’ü Türk toplam 8 mürettebat hayatını kaybetti.

Düşen uçakta yaşamını yitiren 8 kişi arasında yer alan 48 yaşındaki orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, baba Salih ile anne Emine Aydın'a acı haberi verdi. Gözyaşlarına boğulan genç mühendisin anne ve babası güçlükle sakinleştirildi.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı aileye taziyelerini iletti.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve iki çocuk babası Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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