Üçok: Hava Kuvvetleri’ni ele geçirmek için binlerce öğrenciye işkence yaptılar

FETÖ’den olmayan Hava Harp Okulu öğrencilerinin kariyerlerini bitirmek ve Hava Kuvvetleri’ni ele geçirmek için işkence ve mobbing uygulayan eski subaylara yönelik operasyonun yankıları sürüyor. İstanbul merkezli 15 ilde 56 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, operasyonu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. “Sadece Hava Harp Okulu’nda görev yapan askeri personelin ‘eğitim’ adı altında uyguladıkları insanlık dışı muamele ve işkenceler neticesinde 2006-2014 yılları arasında 780 öğrenci okuldan ayrılmıştır” diyen Üçok, şunları söyledi:

İLK ÖNCE GATA’YI ELE GEÇİRDİLER

– İlk başlarda sadece soru çalarak Hava Harp Okuluna öğrenci sokmakla başlayan süreç, 2006 yılından sonra adeta Hava Kuvvetleri’ni ele geçirme misyonuna dönüştü. Bu durum öyle bir hal almıştır ki FETÖ üyesi olmayan hiç kimse Hava Harp Okulu’na giremez, hiçbir şekilde pilot olamaz hale getirildi. İlk olarak TSK’nın doktor ihtiyacını karşılayan Gülhane Tıp Akademisi (GATA) ele geçirildi.

‘ASKERİ EĞİTİM’ ADI ALTINDA İŞKENCE

– GATA’nın yanı sıra Hava Harp Okulu’nun öğrenci alımındaki aşamalarda yer alan mülakat komisyonları da FETÖ üyelerinden oluşturularak muayenelerden geçenler burada elendi. Bu da yetmemiş Hava Harp Okulu’na FETÖ iltisakı dışında bir şekilde giren, gözden kaçan öğrenciler okul yönetiminde görevlendirilen FETÖ üyesi alay, tabur, bölük ve takım komutanları tarafından askeri eğitim adı altında tahammül sınırlarını aşan mobbinglere, insanlık dışı eziyetlere, işkencelere maruz bırakılarak okuldan tasfiyeleri sağlandı.

KÜFÜR, AŞAĞILAMA, ÇALI ÜZERİNDE SÜRÜNDÜRME…

– Gecenin belirsiz saatinde uyandırmak, ağaç başında nöbet tutturmak, çalılar üzerinde süründürmek, küfür, aşağılama, tartaklama, çukur kazdırıp yeniden doldurmak. Bu yöntemlerle 2006-2014 yılları arasında 780 öğrenci okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

GÖZLERİ SAPASAĞLAM OLANLARI ELEDİLER

– Kardiyoloji muayenelerinin doktorları, olmayan kalp hastalıklarından, göz doktorları sapasağlam gözleri olan çocukları sudan sebeplerle kendilerinden olmayanları eliyorlardı. Çeşitli üniversitelerden alınan sağlam raporları adeta yok sayılıyor gencecik çocukların hakları gasp ediliyordu.

HAKLARI YENİLEN 43 TEĞMEN F-16 PİLOTU OLDU

– Ankara GATA iddianamesinden örnek veren Ahmet Zeki Üçok, raporlarla hakları yenilen 63 teğmenden 47'sinin sonradan yapılan muayeneler sayesinde, sağlam raporu alarak F-16 pilotu olduklarını dile getirdi. FETÖ'nün en önem verdiği kurumların başında Hava Kuvvetleri’nin geldiğini belirten Üçok, askeri öğrencilerin haklarını yediği belirtilen şüphelilere yönelik ayrıca Askeri Ceza Kanunu’nun 59.maddesinde yer alan Milli Müdafaa Vasıtaların Tahrip suçundan da dava açılıp yargılanmaları gerektiğini savundu.