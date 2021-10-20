Ucuzluk izdihamı! Polis müdahale etti
Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, corona virüsü tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin corona virüsü tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı. DHA