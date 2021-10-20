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Ucuzluk izdihamı! Polis müdahale etti

Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, corona virüsü tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı. 

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Ucuzluk izdihamı! Polis müdahale etti

Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin corona virüsü tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.  DHA

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