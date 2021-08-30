Ufuk Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ufuk Üniversitesi kadrolarına öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ufuk Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.

-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Genel Dahiliye

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