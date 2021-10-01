Uğur Dündar ile Müjdat Gezen’den ilginç anı: ‘Kaçmamız lazım, vur emri çıkmış bizim için’

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına Müjdat Gezen ve usta sanatçının öğrencileri oyuncular Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Sevinç Erbulak, Betül Demir konuk oldu. Müjdat Gezen ile 'parodi röportaj' yaptığı dönemi anlatan Dündar, programda Gezen ile çarpıcı bir anısını da paylaştı.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programını Müjdat Gezen'in kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) 30. yılına adadı. İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Müjdat Gezen'in konuk olduğu programda usta sanatçının öğrencileri oyuncular Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Sevinç Erbulak, Betül Demir de yer aldı.

MÜJDAT GEZEN, MSM'Yİ NASIL KURMA KARARINI ALDIĞINI ANLATTI

Uğur Dündar'ın “MSM'yi kurma fikri sende ne zaman, nasıl oluştu?” sorusunu Müjdat Gezen şöyle yanıtladı:

* Ondan evvel eski okulumda hocalık yapmaya çalışıyordum. Bir gün çok da sevdiğim bir öğrencim vardı, Mustafa, böyle dolanıyor… Dedim ki ‘Ne dolanıp duruyorsun, ne var?' Sıkıntılıydı… 'Galiba ayrılıyoruz' dedi… 'Niye ayrılıyoruz?' dedim. ‘Sınava harç yatıramadım' dedi. ‘Ne kadar?' dedim. ‘25 lira' dedi. Baktım 35 liram var, ‘Al 25'i yatır' dedim.

* Sonra meşhur oldu Mustafa, diziler mizilerle… Çok da iyi bir oyuncudur. Dedim ki, ‘Günün birinde Allah para verirse bir okul açayım ama ücretsiz olsun' dedim. Allah para verdi. Okulu aldık, açtık.

‘SATILIK KONAĞIN' HİKAYESİ

Okulun bulunduğu konağın hikayesini de anlatan Gezen, şöyle devam etti:

* Tam Ziverbey durağının önünde köşedeki beyaz, ‘satılık konak' yazıyor üstünde… Karşı sokağında kayınvalidem oturuyordu. ‘Burayı alsam, okul yapsam ne güzel olur' dedim. Ama bina pahalı bir binaydı, bende de öyle bir para yoktu doğrusu. Bir gün bir cesaretle çaldım kapıyı. İçeriden kısa boylu, bıyıklı, Cemal amca açtı. Binanın sahibi, yandaki büyük binayı da yapan o…

* Cemal amcaya ‘Kaç para acaba?' dedim. Beni süzdü, tanıyordu; ‘Sana uymaz' dedi. Söylediği rakam hakikaten bana uymazdı, baktım ki öyle böyle değil. ‘Ne yapacaktın sen burayı?' dedi. ‘Ücretsiz okul açmayı planlıyordum' dedim. ‘Kaç paran var?' dedi. ‘Şu kadar var dedim'. ‘Getir parayı' dedi. ‘Sonrası üstü, çok büyük fark var' dedim. ‘Sen ödersin' dedi…

* Biz gittik tapuya, işlemleri yaptık, ben ona bir sürü çek yazdım. O çeklerin biri karşılıksız çıksa ben yerin dibine girerim. Ödemeye başladım çekleri. İnşaat başladı. Orası okul oluyor. Pat 1. Körfez Savaşı çıktı. İşlerim bozuldu. Turneler gitti. ‘Cemal amca böyle böyle…' dedim. ‘Harbi sen çıkarmadın ki' dedi…

* Biraz açıldı, savaş durdu, bir Anadolu turnesi yaptım toparladım biraz para, getirdim verdim. O bana çekleri geri verdi. Hiçbirini ellemiyordu çeklerin. Biraz daha ilerledik derken ben film işiydi, şuydu buydu… O zamanlar televizyonlar para ödemiyor…

“ŞİMDİ MİLYONER OLDULAR”

Müjdat Gezen, 70'li yıllardaki kariyerinden detayları da şöyle aktardı:

* Parodiler yapardık 70'li yıllarda…'Doktor tanıdığın var mı beyaz önlük lazım' diye gider öyle bulurduk. Öyle zamanlardan geçtik biz. Televizyonda şimdi bunların kazandığı paralar nerede… Milyoner oldular.

* Adamın gücüne gidiyor, biz ırgat gibi çalış dur, TRT'ye çektiğimizin haddi hesabı yok… O zaman aldığım para tanesine 75 lira. Hem yazıyorum, hem oynuyorum… O zaman İsmail Cem gibi bir adam vardı TRT'de…

UĞUR DÜNDAR İLE MÜJDAT GEZEN'DEN İLGİNÇ ANI: ‘KAÇMAMIZ LAZIM, VUR EMRİ VERİLMİŞ’

Uğur Dündar ise Müjdat Gezen ile o dönem ‘topaç çevirme şampiyonası' gibi parodi röportajlar yaptığını belirtti. Dündar ‘parodi röportajlarla' ilgili başına gelen ilginç bir olayı da şöyle anlattı:

* Bir tarihte, çok acı olaylardı bunlar, 70'li yıllarda sağ-sol çatışması var. Gençler birbirlerini öldürüyorlar. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye silah ve sigara geliyor. Karadeniz kıyılarından çıkartılıyor silahlar ve sigaralar. O silahlarla gençler birbirlerini vuruyorlar.

* Ben eski bir kaçakçıyla, artık yapmadığını söyleyen bir kaçakçıyla röportaj yaptım. Bana anlatabileceği kadar anlattı bu olayların nasıl gerçekleştiğini. Daha sonra Müjdat ile bu olayların parodisini yapacağız. Müjdat kaçakçı rolünü oynuyor.

* Bir haritanın başına geçti. Ben sordum, ‘Nereden çıkartıyorsunuz bu silahları ve sigaraları?' Elinde çubuk var; (Müjdat Gezen) Karadeniz kıyılarında bir-iki yer gösterdi. En sonunda dedi ki, ‘En çok kullandığım yer burası'. Kilyos taraflarında bir yer gösterdi. Biz bunu çektik. Program acayip seyredildi, santral kilitlendi.

* Gece Müjdat'tan benim eve bir telefon: ‘Uğur kaçmamız lazım, vur emri çıkmış bizim için'. ‘Neden vur emri çıkacak Müjdat?' dedim. ‘Sorma yahu' dedi. ‘Benim en son gösterdiğim yer var ya, gerçekten oradan çıkartıyorlarmış. Onun için bizi vuracaklar' dedi. Biz 1 hafta Müjdat ile yok olduk.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI: SANATA YATIRIM YAPMAK İSTEYENİN YANINDAYIZ

Programın seyircileri arasında yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sahneye çıkarak Müjdat Gezen'e teşekkür etti. “Müjdat Gezen, Kadıköy'ün en büyük değerlerinden biri” diyen Odabaşı, “Umarım bu okullar çoğalır. Kadıköy'de sanata yatırım yapmak isteyenin yanındayız” ifadelerini kullandı.

İLKER AYRIK: HOCALIK ETTİN, ŞİMDİ SIRA BABALIK ETME ZAMANINDA…

Programda konuşan oyuncu İlker Ayrık, “Bizim için okul, bizim için evimiz, evimizin salonu… Bizim salonumuz her zaman Ziverbey'de okuduğumuz Müjdat Gezen Sanat Merkezi'miz. (Müjdat Gezen'e) Seni ne kadar sevdiğimizi burada defalarca da söyleyebiliriz, iyi ki varsın, seni seviyoruz hocam” diye konuştu. Müjdat Gezen ise İlker Ayrık'a kız istemeye gittiğini anlattı.

İlker Ayrık, “Ben 9 yaşında babasını kaybetmiş birisi olarak ‘Bu kızı kim isteyecek' diye düşünüyordum… Kalbim hep Müjdat hocayla atıyordu. ‘Bu kızı Müjdat hoca istemeli' dedim. ‘Hocalık ettin, şimdi sıra babalık etme zamanında, bu şerefi verir misin’ diye sordum” şeklinde konuştu.

UĞUR DÜNDAR: BU HABERDEN ÇOK ETKİLENDİM

Mersin’de AKP Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in iddiaya göre AKP İlçe Başkanı, yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine uğraması sonrası intihar ettiği haberi karşısında etkilendiğini anlatan Uğur Dündar, “65 yıl önce ‘sürün bu polisi' diyen zihniyette 65 yıl sonra hiçbir değişiklik yok. ‘Sürün bu polisi' söylemi bugün de geçerli. O nedenle intihar eden edene emniyet teşkilatında ve bunlar açıklanmıyor. Bu kadar da sahipsiz bu polis teşkilatı. Çok acıdım bu polis memuru kardeşimizin ölümüne” ifadelerini kullandı.

MÜJDAT GEZEN: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

Müjdat Gezen ise Uğur Dündar’a, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” yanıtını verdi.