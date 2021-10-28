Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devlet ve millet olarak çok büyük işlerin üstesinden geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop, Kastamonu ve Bartın'ı etkileyen sel afetlerinin sonrasında bölgede büyük bir sıkıntı oluştu. Çok büyük zorlukları aştık, afetin ilk gününde vatandaşlarımızla birlikte bu zorlukların üstesinden geldik, ihtiyaçları hemen giderdik. Burada topyekun bir mücadele verdik. Devlet ve millet olarak çok büyük işlerin üstesinden geldik" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos’ta selin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

* 11 Ağustos’ta ülkemizin en büyük sel afetlerinden birini yaşadık. Sinop, Kastamonu ve Bartın’ı etkileyen sel afetlerinin sonrasında bölgede büyük bir sıkıntı oluştu. Devlet olarak afet devam ederken, bölgedeydik ve vatandaşımızın yanındaydık.

* Çok büyük zorlukları aştık, afetin ilk gününde vatandaşlarımızla birlikte bu zorlukların üstesinden geldik, ihtiyaçları hemen giderdik. Burada topyekun bir mücadele verdik. Devlet ve millet olarak çok büyük işlerin üstesinden geldik.

* Afetin etkilerini ortadan kaldırmıştık, hayat normale dönmüştü, kalıcı projelerimizi de bitirdik, artık onların imalatlarını yapmaya başladık. 52 gün süren bir çalışmanın ardından 90 metre uzunluğundaki Türkeli -Çatalzeytin Bağlantı Köprüsü’nün açılışını gerçekleştirdik.

* Böyle muhtemel afet durumlarından çok az ya da hiç etkilenmeyecek çok daha güçlü, kapasitesi çok daha büyük olan bir köprüyü hizmete aldık. Bu afet sonrası yaptığımız ilk kalıcı eserimizdi. Ayancık’ta bulunan 2 köprü afet nedeniyle yıkılmıştı, geçici bir köprü yapılmıştı.

* Artık burada da kalıcı projeleri tamamladık ve imalatları devam ediyor. Otogar Köprüsü’nü 20 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgedeki yollar için ihaleleri tamamladık ve işlere başladık, hummalı bir çalışma var. Bölgede işlerimiz bitene kadar bir ayağımız burada olacak. (İHA)