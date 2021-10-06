Ulu Önder Atatürk “Geldikleri gibi giderler” dedi, öyle de oldu

Bugün 6 Ekim. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı... İşte 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal dönemi ve İstanbul’un kurtuluş sürecinde geçen günler...

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İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN 98. YIL GURURU

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi sonrası İtilaf Devleri donanması Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Aynı gün Adana'dan İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, ‘Kartal' istimbotuyla Galata'ya doğru giderken Yaveri Cevat Abbas'a işgal donanması için “Geldikleri gibi giderler” dedi. Atatürk'ün tarihe geçen bu sözü Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret fişeğini ateşledi. İstanbul'un işgalinden 6 ay sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder, Milli Mücadele'yi başlattı.

DÜŞMANLARIN GİDİŞİ

Mustafa Kemal komutasındaki Türk Ordusu, Anadolu'yu adım adım düşman işgalinden kurtardı. İzmir'de kazanılan zaferin ardından sıra İstanbul'a geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sözünü tuttu. İşgalciler geldikleri gibi ülkelerine gittiler.

Ankara Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, düşman kuvvetleri 23 Ağustos 1923'ten itibaren İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü şehri terk etti. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle işgal resmen sonlandı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı bugün. Ve bu özel gün gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere coşkuyla kutlanacak.