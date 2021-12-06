Uludağ’da mahsur kalan üç dağcıya ulaşıldı

Bursa’da mahsur kalan üç dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin mahsur kalan üç dağcının Uludağ’ın zirvesinden indirilmesine günün aydınlanmasıyla birlikte başlayacağı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen üç kişi ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve arazi araçları ile mahsur kalan üç kişiye 14 saat sonra ulaştı.

Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)'unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama-Kurtarma ekiplerinin üç amatör dağcıyı oteller bölgesine indirmek için günün aydınlanmasını bekleyecekleri öğrenildi.