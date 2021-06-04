Uludağ’dan pırıl pırıl doğan Nilüfer Çayı simsiyah Marmara Denizi’ne dökülüyor

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, simsiyah akan Nilüfer Çay’ında inceleme yaptı.

Bursa’da Nilüfer Hatun Köprüsü üzerinden simsiyah akan Nilüfer Çayı’nı görüntüleyen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Çayı’nın Uludağ’dan doğup Marmara Denizi’ne aktığını söyledi.

“MARMARA DENİZİ ÇIĞLIK ATIYORKEN GÜNDEME GELMELİ”

Nilüfer Çayı’nın sorununu yıllardır gündeme getirdiklerini vurgulayan Kayışoğlu, şunları söyledi:

* Marmara Denizi’ne simsiyah bir şekilde akan Nilüfer Çayı için yetkililer harekete geçmiyor. Hazır Marmara Denizi çığlık atıyorken, Nilüfer Çayı da gündeme gelmeli.

“103 KİLOMETRE UZANIYOR, 55 KÖYDEN GEÇİYOR”

* Nilüfer Çayı Uludağ’dan doğuyor ve 103 kilometre boyunca uzanıyor. 55 köyden geçiyor. Burada özellikle sanayi ve merdiven altı boyahane atıkları ile simsiyah oluyor ve Marmara Denizi’ne dökülüyor.

* Marmara Denizi çığlık atıyor. Oksijensiz kaldım diyor. Ölüyorum diyor. Bilim insanları; Marmara Denizi yok olursa, çevresindeki yaşam alanları da yok olur. 25 milyon insan yaşayamaz olduğuna dikkat çekiyor.

“KOLERA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin birçok salgına da yol açabileceğini dile getiren CHP’li Kayışoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bunlardan biri kolera. Yetkililere sesleniyorum; artık çevre sorununa el atın. Fabrika sahiplerine de sesleniyorum; bu dereler, çaylar, nehirler, atık çöplüğü değildir. İnsanların yaşam kaynağı, bitkilerin, canlıların yaşam kaynağıdır.

* Kâr hırsından biraz vazgeçip, artmaya yönelik yatırımlar yapsınlar istiyoruz. Çevre Bakanlığı başta olmak üzere denetimlerini; hafta sonuydu, akşamdı gidemiyoruz dememeli. Özellikle o dönemde atılan atıklarla ilgili gereken işlemleri yapmalıdır.