Ulusal su kaynaklarımız Katar’a ipotek ediliyor

Türkiye-Katar Su Yönetimi Mutabakatı tartışmalara neden oldu. Mutabakat ile su kaynakları, bazı nehirler ve ırmakların kullanım hakkının Cumhurbaşkanı kararıyla 49-99 yıllığına Katar'a verilmesi planlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, anlaşma için “İktidar, ülkemizin ve halkımızın ulusal su varlıklarının kullanımını Katar'a peşkeş çekmeye hazırlanıyor” dedi ve şunları söyledi:

“Ülke su kaynaklarının yönetiminin Katar'a altın tepside sunulması, ipotek edilmesi, Türkiye'nin varlığının ve geleceğinin riske atılmasıdır. Karadeniz'in yaylaları, dereleri, Kanal İstanbul civarında binlerce dönüm tarım arazileri, Antalya Limanı, Borsa İstanbul, Tank-Palet Fabrikası, şifreli yayın lisansı derken şimdi de sıra su kaynaklarımızın Katar'a peşkeş çekilmesine mi geldi? Türkiye'nin su kaynaklarının kullanım hakkının Katar'a devrinin yolunun açılması, ulusal çıkarlarımıza ve bağımsızlığımıza aykırı bir anlaşmadır.”