Uluslararası sularda baygın halde bulundu, hastaneye kaldırıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi ile 5 mil uzaklıktaki Keçi (Psemiros) Adası arasındaki uluslararası sularda yüzerken yarı baygın vaziyette bulunan 28 yaşındaki erkeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi ile 5 mil uzaklıktaki Keçi (Psemiros) Arasındaki uluslararası sularda kıyafetleri ile yüzerken yarı baygın vaziyette bulunan 28 yaşındaki erkek Yunanistan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak İstanköy (Kos) Adası'na götürüldü ve devlet hastanesinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Hipotermi nedeniyle baygın vaziyeti olan ve üzerinde kimlik çıkmayan kişinin ülkesi ve ismi açıklanmadı.
Yunanistan ve Frontex botlarının bölgede herhangi bir göçmen botunun batıp batmadığı ile ilgili yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.