Ümit Özdağ’dan Akşener’e ‘başbakanlık’ yanıtı: Matematik çalışması gerekiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan adayı olacağım" sözlerini eleştirdi. Özdağ, “Biraz daha matematik çalışması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Akşener’in en son 'başbakan olacağım' demesinden sonra, ne yazık ki Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Bunu da hatırlatmak istiyorum" dedi.

Müslüm EVCİ

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Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de Suat Toktaş’ın sunduğu Liderler Özel programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik soruya, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım” ifadelerini kullanmıştı.

“MATEMATİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL”

İYİ Parti'den istifa eden ve Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Konya'da yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'in ‘Başbakan olacağım' sözlerini değerlendirdi.

“Sayın Akşener'in biraz matematik çalışması lazım” diyen Özdağ, şunları kaydetti :

* Çünkü matematik olarak mümkün değil. Cumhur İttifakı aday olarak Kılıçdaroğlu'nu çıkartacak ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek. Tabi Kılıçdaroğlu burada HDP'nin desteğiyle seçilecek.

* İkincisi CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Davutoğlu'nun buluşmuş olduğu blok mecliste çoğunluğu oluşturmayacak. Mecliste çoğunluk oluşturmak için HDP'nin desteğine ihtiyaç duyulacak.

* Burada CHP birinci parti olacak . Burada birinci gelmiş parti 2 sene sonra 2'inci gelmiş partiye başkanlığı verir mi? Kendisi de sembolik Cumhurbaşkanlığı ile yetinir mi?

* Üstelik meclisten güvenoyu almak için de HDP'nin desteğine ihtiyaç duyan bir başbakan olma modeli ne kadar gerçekçi olur? Bu yüzden bira daha matematik çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

* Türkiye'de gündem boşluğunda bu çok gündem yapılmadı ama Sayın Akşener'in en son ‘başbakan olacağım' demesinden sonra ne yazık ki Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuştu. Bunu da hatırlatmak istiyorum.

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