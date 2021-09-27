Ümit Özdağ’dan iktidara sert tepki: Mahkemeye başvuracağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın cumhuriyet abidesi okulu İzmir'de yıkmasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosundan Türk bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ise Türk bayrağının kaldırıldığı logoya 500 bin TL ödediğini öne süren Özdağ, "Bu eylemi tanımıyoruz. Bu tasarrufun durdurulması için mahkemeye başvuracağız" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığı’nın cumhuriyet abidesi okulu İzmir’de yıkmasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün logosundan Türk bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi.

İki konuda basın açıklamasında bulunan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“TÜRK TARİHİNE, İSTİKLAL MÜCADELESİNE SALDIRIDIR”

“İstiklal Harbimizin ve Cumhuriyetimizin öncü isimlerinden olan, Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı, Mustafa Necati Bey’in vefatı sonrasında anısını yaşatmak için yaptırılan okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından utanç verici şekilde yıkılmıştır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi okulun yıkımını durdurmak için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak yıkımı durdurma kararı çıkarmış olmasına rağmen, 94 yıllık tarihi binanın yıkım eylemi gerçekleştirilmiştir.

İzmir'de yıkılan bir okul değildir. İzmir'de dozerler bir binaya saldırmamıştır. İzmir'de mevcut Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk tarihine, İstiklal mücadelesine saldırmıştır. İzmir'de Yunan işgaline direniş tarihinin en önemli isimlerinden, Türk eğitim sisteminin kurucularından Mustafa Necati Bey'in anısına saldırılmıştır.

Ayıptır, günahtır!

Türk milletinin iradesi olan Zafer Partisi bu barbar eylemi kabul etmeyecektir.

Bizi Atatürk'e ihanet eden sarı muhalefet ile, her tarafı oynayan melez partiler ile karıştırmayın.

Artık karşınızda Türk Milletinin iradesi var, Zafer Partisi var.”

“BU EYLEMİ TANIMIYORUZ, MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uygulaması içinse Özdağ, şu ifadeleri paylaştı:

“Vakıf müessesesi, Türk milleti ve tarihinin devlet ile birlikte en önemli kurumlarından birisidir.

Vakıflar Türktür ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk devletinin ve Türk milletinindir. Türk milletine ait olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ambleminde Türk bayrağı olur.

Mevcut Vakıflar Genel Müdürü Türk bayrağını kurumun logosundan kaldırtmıştır.

Üstelik Türk bayrağını kaldıran ve yerine milli kimliksiz logo koyan şirkete aldığımız bilgiye göre 500 bin TL ödemiştir. Şimdi lansman, yeni tabelalar vs. için yeni harcamalar yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu eylemini tanımıyoruz. Bu tasarrufun durdurulması için mahkemeye başvuracağız.

Şurası iyi bilinmelidir ki; artık Türk siyasetinde Türk milletinin iradesini temsil edem Zafer Partisi vardır.

Zafer Partisi Türk Milletine yönelik ve hukukuna saldıran her icraatın karşısında kararlı şekilde yer alacaktır.”

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye hakkında skandal iddia! Milyonluk villalar yandaşlara nasıl peşkeş çekildi