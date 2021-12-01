Ümit Özdağ’dan Muharrem İnce’ye ziyaret

Memleket Partisi'ne ziyarette bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ülke gündemini ve özellikle 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmesinin seçimler üzerindeki etkilerini, halkımızın tepkisini değerlendirdik. Muharrem İnce beye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, heyetiyle birlikte Memleket Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Özdağ, “Bugün Memleket Partisi'ni ziyaret ettik, ülke gündemini ve özellikle 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmesinin seçimler üzerindeki etkilerini, halkımızın tepkisini değerlendirdik. Muharrem İnce beye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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