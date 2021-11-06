Ümit Yalım: Süleyman Soylu anayasal düzeni ihlal ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım Ege Denizi’ndeki adalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde 4 adanın işgal edildiğine dikkat çeken Yalım, Ege adalarının Yunanistan vatandaşı vali ve belediye başkanları tarafından yönetilmesine tepki gösterdi. Seçim kanununa göre belediye başkanlarının Türk vatandaşı olması gerektiğini söyleyen Yalım, “Soylu anayasal düzeni ihlal ediyor" dedi.

Müslüm EVCİ

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Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'de katıldığı Konuşmaya Değer programında açıklamalarda bulundu.

Ege Denizi'ndeki adaların Yunan vatandaşı Vali ve belediye başkanlarını tarafından yönetilmesine tepki gösteren Yalım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anayasal düzeni ihlal ettiğini söyledi.

“ADALARDAKİ YUNAN BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN GÖREVDEN ALINMIYOR”

Süleyman Soylu'nun günü geldiğinde bunun hesabını vereceğini ifade eden Yalım şunları söyledi:

“İstanbul'da belediye başkanı Türk vatandaşı, Adalar Belediye Başkanı Türk vatandaşı, İzmir, Aydın ve Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanları Türk vatandaşı… Maalesef illerimizin Adalar Belediye Başkanı Yunan vatandaşı. Aynı şekilde baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu illerimizin valileri Türk vatandaşı bu illerimizin adalar valisi Yunan vatandaşı George Hatzimarkos.

Şimdi biliyorsunuz mahalli idareler seçim kanununa göre belediye başkanlarının Türk vatandaşı olması lazım yine valilerin Türk vatandaşı olması lazım. İçişleri Bakanlığına ben sürekli olarak çağrıda bulundum Süleyman Soylu'ya dedim ki ‘burada ki Yunan vatandaşı belediye başkanı ve valiyi görevden alın bunların yerine kayyum atayın' yapmıyor. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada açık şekilde anayasa ve yasaları ihlal ediyor.

Onun döneminde de maalesef dört ada işgal edildi tabi o da sorumlu. Zamanı geldiğinde Süleyman Soylu'da bunun hesabını verecektir. Neden bu Yunan vatandaşı belediye başkanlarını görevden almıyor neden kayyumları görevden almıyor gücü CHP'li belediye başkanlarına mı yetiyor.”

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