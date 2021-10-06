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Üniformasız öğrenciler okula alınmadı iddiası! İnceleme başlatıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir lisede öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı yönündeki iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Üniformasız öğrenciler okula alınmadı iddiası! İnceleme başlatıldı

Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, formalılar içeri, formasızlar dışarı diye bağırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı.

İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi. DHA

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