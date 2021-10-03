Üniversite açıyoruz ama yurt yapmıyoruz

Ayşe Yüksel, “Üniversite sayısı belli. Kaç öğrenci geleceği belli. Buna yönelik hazırlık yapılabilirdi. Gençlerimiz ‘yurtsuzuz’ diye parklarda yatıyor. Art niyetleri yok” dedi...

Hande ZEYREK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD'nin kurucusu Türkan Saylan'ın yanında yetişmiş bir eğitim gönüllüsü olarak onun izinden gidiyor… Hiç tanımasa da öğrenciler cep telefonunu bulup ‘hocam okul kazandım ama gidemiyorum' yazdığında ÇYDD Yönetimi, bağışçılarından aldığı güçle ahtapot misali İstanbul'dan Muş'a, Ardahan'a uzanıyor… Ayşe Yüksel ne zaman Türkan Saylan ve öğrencilerin yaşadığı zorluklarla ilgili bir anı anlatsa gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyor… “Bizler Cumhuriyet'e olan borcumuzu sorunun değil çözümün bir parçası olarak ödemek zorundayız” diyor…

Yeni dönem için ilk 24 saatte 12 bini aşkın öğrencinin yeni burs başvurusu yapığını 1 Ekim'e kadar bu sayının kat be kat artacağını belirten Yüksel, devam eden projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

BURSİYERLERİ ARTIRDIK

■ Pandemiyle birlikte ÇYDD'nin tüm şubeleriyle bir dijital dönüşüm projesi hazırladık ve 2022'nin mayıs ayında tamamen bitmiş olacak. Kağıt kullanmadan her şeyin dijital yapıldığı bir dönüşüm. Öğrenciler tüm başvuru ve evrak işlemelerini internet üzerinden yapabiliyor.

■ Geçen pazartesi başlayan burs başvurumuza ilk 24 saatte 12 bine yakın öğrenci başvurmuş. 1 Ekim'e kadar bu sayı katlanacak. Geçen yıl 41 bin yeni başvuru yapılmış ama biz sadece 2 bin yeni bursiyer alabildik. Çünkü önceki yıllardan devam eden öğrencilerimiz var.

■ Geçen yıl 2020-21'in haziran ayına kadar 20 bin öğrenciye burs verdik. Bunun 10 bini üniversite, 10 bini lise öğrencisiydi. Bu yıl yeni burs vereceğimiz öğrenci oranını yüzde 15 artırdık önceki yıla göre… Bu sene 3 bin 500- 4 bine çıkacak yeni bursiyerimiz.

■ Burs miktarımız üniversite için 320, lise ve ortaokul için 180 lira. Tabii bunlar az miktarlar ama miktar çoğalırsa öğrenci sayısını azaltmak durumunda kalabiliriz. Bu burslarla okuyup meslek sahibi olan mezunlarımızla yıllar sonra konuşunca ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz.

CİHAZ VAR, İNTERNET YOK

Geçen yıl uzaktan eğitim için bilgisayar, tablet gibi cihazı olmayan öğrencilere 4 bin 500 cihaz dağıtıldığını, bu yıl için 3 bininin daha kampanya ve bağışlarla hazır edildiğini söyleyen Ayşe Yüksel yeni dönem için internet desteği de verileceğini anlattı. “Cihaz var ama internetleri yok. Çocuklar internet çeksin diye uzak yerlere gidiyorlar. 21. yüzyılda bütün bunlar bizim içimizi acıtıyor. Tabii ki doğrusu devletimizin bütün öğrencilere bu olanakları sağlaması… Ama sağlanamadığı için biz de çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Her öğrencinin 21. yüzyıl teknolojisine sahip olması lazım” diyen Yüksel, öğrencilere sadece burs vermenin yetmediğini, onları bilimle-teknolojiyle buluşturmak gerektiğini söyledi. Bunun için ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bursun yanında projeler geliştiren ÇYDD, Bilimin Çakıl Taşları grubu ile sanat, matematik ve liderlik eğitimleri veriyor. Liseliler, Genç Deniz Yıldızları grubuyla 21. yüzyıl etkinliklerini, felsefe, sosyoloji, psikoloji çalışıyor.

YURTLAR YETMİYORDU…

Üniversitelilerin yurt isyanıyla ilgili de konuşan Ayşe Yüksel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yaptığı yıllarda yaşadıklarından örnek verdi: Ben de bir üniversite öğretmeniyim ve 15 yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yaptım. 4 yılı rektör yardımcılığıydı. O zaman da Van gibi bir yerde KYK Yurdu yeterli olmuyordu. Cemaat yurtları mantar gibi öğrencileri kapıyor, senet imzalatıyorlardı. O senedi ödeyemeyen bir öğrencim akılma geldi bu sabah… Van'ın soğuğunda 2005'te dışarı atılmıştı senedini ödemediği için. Geceyi parkta geçirmiş bir pasaja sığınmış. Ziraat Fakültesi'nde okuyordu. Sonra bir arkadaşı bize haber verdi. Hemen senedini öğretmenlerle toplanıp ödedik. 2 milyondu borcu. Kapattık ve öğrenciye kalacak yer bulduk. Bitirdi okulu ve şimdi tarım danışmanlığı yapıyor. Değişen bir şey yok. Pandemide birçok özel yurt kapandı. Yurt konusu çok boyutlu… Yurt yapalım deniyor ama şimdi çözülemez. Her ile üniversite açıyoruz, yurt yapmıyoruz. Üniversite sayısı belli… Her yıl YÖK, üniversitelere kaç öğrenci istiyorsunuz diye sorardı. Belli kaç öğrenci geleceği. Buna yönelik bir hazırlık yapılabilirdi.

UMUTSUZLUK BİZE YAKIŞMAZ

Biz çözüm üretmeye odaklıyız. Yeni bir yurt sorunu dosyası hazırlıyoruz. Bağışçılarımıza anlatacağız. Ortak bir çözüm üreteceğiz. Türkan Hoca ‘hep sorunun değil çözümün parçasıyız' derdi. Gençlerimiz ‘yurtsuzuz' diye parklarda yatıyorlar. Aslında onlar da çözüm için sesleniyorlar, art niyetleri yok. Umutsuzluk hiçbirimize yakışmaz. Umut hep var. Yeni dönemde biz muhakkak öğrencilere alacak yer ayarlamak zorundayız. Bunları devletimiz de yapabilir. ‘Türkiye şahlanıyor' diyor yöneticiler. Bunların hepsi yapılabilir. Ne kadar çok harcanan paralar var.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

l Öğrenciler ortaokuldan üniversiteyi bitirene kadar bizim sorumluluğumuzda… Biz onlara ‘seni okutacağız' diye söz verdik. O zaman onun burs parasını da bulmamız lazım. Bu ülkenin dayanışma ruhuna, yemeyip yediren, bir çocuğun eğitimine katkı sunanlara minnetim sonsuz. Onların sayesinde başarılı oluyoruz. Bir taraftan gözüm hep Türkan Hoca'ya kayıyor. (Saylan'ın resmine bakıyor) 32 yıl boyunca Türkan Hoca, Aysel Çelikel, Aysel Ekşi, Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için çalışmışlar. Biz de bunun için varız. Bizim eğitim politikamız çağdaş, laik, ücretsiz karma eğitim. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Bizim Atatürk Cumhuriyeti'ne borcumuz var.

OKULA GİTMEYEN KIZ ÇOCUĞU KALMASIN DİYE…

“32 yılda ÇYDD bursuyla 38 bin 614 üniversiteli mezun oldu, 98 bin 183 kız öğrenciye burs verildi” diyen Ayşe Yüksel, 1997'de Türkan Saylan'ın başlattığı Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak Projesi'nin devam ettiğini ve bu sayede okula gidemeyen kız çocuğu kalmadığını da vurguladı. “ÇYDD'nin her bir üyesi, bağışçısı birer kahraman. ÇYDD'yi çağdaş Türkiye'nin çağdaş gelecek güvencesi yaptılar” diyerek önümüzdeki genel kurulda da yönetim kurulu ve kendisinin yeniden görev için aday olduğunu açıklayan Yüksel, “Yarım kalan projelerimizin devamı ve yeni projeler için görev almak istiyoruz” dedi.