Üniversite YÖK’ü yok saydı: Kişiye özel öğretim üyesi ilanı

YÖK, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde düzenleme yaparak belirli adayı tanımlayan özel şartlara yer verilmeyeceğini belirtmişti. Eski AKP’li vekilin rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde YÖK’ün aldığı karara uyulmadığı ve kişiye özel öğretim üyesi ilanı yayımladığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) akademik kadro istihdamında ‘liyakat ve fırsat eşitliğini’ arttırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre üniversitelerde öğretim üyesi alımı için verilen ilanlara, adaylarda ait tez adları yazılamayacağı, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği belirtilmişti.

ÜNİVERSİTE YÖK'ÜN KARARINI YOK SAYDI

AKP'li eski vekil Cem Zorlu'nun rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin öğretim üyesi alım ve atama ilanında YÖK'ün kararını yok saydığı ortaya çıktı. Üniversitenin resmi internet sayfasında da yer alan 40 öğretim elemanı alım ilanında özel şartlar kısmı yer alırken, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ile Pedodonti bölümünde kişiye özel ilan dikkat çekti.

İLANDA YER ALAN ÇALIŞMALARI YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümüne alınacak kişide ağız, diş ve çene cerrahisinde ağrı felaketleştirme ve dental anksiyete çalışma yapmış olmak şartı yer alırken, pedodontiye alınacak öğretim üyesi için ise, çocuklarda dental ağrı için ölçek ve çizim kullanımı konusunda çalışmalar yapması gerektiği belirtildi. İlana başvuru yapan ve daha önce belirtilen konularda çalışma yaptığı ortaya çıkan Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli karı-koca 2 akademisyenin ismi dikkat çekti.

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