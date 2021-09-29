Üniversitede tuhaf uygulama! Liste asıp ifşa ettiler

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası girişine corona virüsü aşısı olmayan veya aşısı eksik olan öğrencilerin isim listesi asılarak teşhir edildi. Duruma tepki gösteren birçok öğrenci yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu belirterek üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası girişine aşısız ve aşısı eksik öğrencilerin isimleri listeler halinde asılarak teşhir edildi.

Fakültenin girişindeki panoya asılan listelerde ise “Tüm öğrencilerimizin mutlaka Covid-19 aşılarını acilen tamamlamaları gerekmektedir. Eksik aşılı olanların listesi aşağıdadır” notu yer aldı.

ÖĞRENCİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öğrenciler teşhir edildiklerini ve uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler ve birçok sosyal medya kullanıcısı üniversiteye tepkilerini sosyal medyada da sürdürdü.

TEPKİLERDEN BAZILARI

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

-Aşı olmadığı gerekçesi ile üniversitelere alınmayan öğrencilerin Anayasal hakkı olan eğitim öğretim hakkı engellenerek Anayasa md. 42 ihlal edilmektedir. Ayrıca bu ihlal tazminat hakkı doğurur.

-Bunun ne ahlaki ne de kanuni bir yanı yoktur! Siz kimi neye dayanarak fişliyorsunuz? Bedelini yargılanarak ödeyeceksiniz!

-Teşhir edilerek ayrımcılığa maruz bırakıldı. Yapılan bu uygulama karşısında neye uğradığını şaşıran öğrenciler kendilerine gösterilen genelgelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu metinde öğrenci kelimesinin dahi geçmediğini öne sürdüler.

“RENCİDE EDİLMEKTEDİR”

-Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde aşısız ve eksik aşılı öğrenciler listeler halinde teşhir edilerek ayrımcılığa maruz bırakılmakta ve rencide edilmektir. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız.

-Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, aşısız ve eksik aşılı öğrencileri okul panosuna asarak ilan etti. İpin ucunu iyiden kaçırdılar aşı tercihten ifşaya geçmiş.

LİSTELER PANODAN KALDIRILDI

Öte yandan öğrencilerin tepkisi üzerine Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde aşı olmayan öğrencilerin isim listesinin fakülte girişindeki panodan kaldırıldığı öğrenildi.

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇİĞNENDİ”

Avukat Özkan Öztürk, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde aşı olmayan öğrencilerin isim listesinin fakülte girişine asılması ve öğrencilerin teşhir edilmesinin ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanununu’ çiğnemek olduğunu söyledi. Öğrencilerin bu suçu işleyenlere karşı ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri, kişisel verilerin ifşası’ nedeniyle tazminat davası açabileceğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

*Öğrenciler, hazırlayacakları bir dilekçeyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun da hadiseye müdahale etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu ihlalin özel hukuk yönünü ilgilendiren manevi tazminat boyutu da var.

*Aşı olmadıkları için hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilen her bir öğrencinin tazminat davası açma hakkı var.

*Kişilerin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması devletin anayasal görevleri arasındadır. Üniversitenin bu şekilde ağır bir biçimde hak ihlal etmesi, anayasal anlamda korunamaz.

*Anayasa Mahkemesi’nin 2015 yılında verdiği karara bakıldığında ‘zorunlu aşı uygulamasının’ kişilerin maddi ve manevi bütünlüğünü ihlal ettiği görüşünün kabul gördüğü görülebilir. Aşı zorunlu olacaksa, yasal aşı düzenlemesi şart.

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