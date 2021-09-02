Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, büro personeli unvanına sahip 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli 3 Büro Personeli 1 Destek Personeli alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 gün içinde www.uak.gov.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.09.2021 / 15.09.2021 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan (06.09.2021 / 15.09.2021) başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Kurul Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)

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