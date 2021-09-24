Ünlü müzisyenin Tayland’da bacağı kesildi, ülkede mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken üç yıl önce Tayland'a giderek müzik yaşamını sürdüren 60 yaşındaki perküsyon ustası ve müzisyen Serdar Uygun'un sağ bacağı kesildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Uygun’un ablası Birsen Alagöz ve eniştesi ünlü müzisyen Selçuk Alagöz, Uygun'u Türkiye'ye getirmek için harekete geçti ancak bu kez de Tayland'da devam eden salgın kuralları nedeniyle bürokrasiyi aşamadı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken üç yıl önce tatil için gittiği Tayland'da müzik için teklif alarak yerleşen ünlü perküsyon ustası sanatçı 60 yaşındaki Serdar Uygun'un bir hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SANATÇININ YAKINLARINI ACİL TAYLAND'A ÇAĞIRDILAR

Ünlü sanatçı Selçuk Alagöz ve Rana Alagöz ile birlikte yıllarca müzik yapan ve ardından yerleştiği Bodrum'dan Tayland'daki Surat Thani Adası'na giderek müzik yaşamını orada sürdüren Serdar Uygun'un kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Taylandlı doktorların Uygun'un ablası Birsen Alagöz ve eniştesi Selçuk Alagöz'ü telefon ile arayarak acil birilerinin yanına gelmesi gerektiğini bildirmesinden sonra harekete geçen Alagöz çifti Tayland bürokrasisine takıldı.

BİR AN ÖNCE YANINDA OLMAK İSTİYORUZ, TAYLAND BÜROKRASİSİNİ AŞAMADIK

Birsen Alagöz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Kardeşimin doktorlarıyla görüştük. Kendisi hasta yakınının en yakın zamanda gelmesinin iyi olacağını, acil bir durumda karar verecek birine ihtiyaç duyulduğunu, karantina olsa dahi Tayland’da yerel bir numara temin edilerek telefonla görüşmenin daha kolay olabileceğini veya hali hazırda Tayland’da hastanın yanında olabilecek birinin bulunabileceğini söyledi. Hastada böbrek yetmezliği ve hepatit C görüldüğünü, solunum cihazına bağlı olduğunu, durumunun ciddi olduğunu belirtti. Sağlık raporunu yarın öğleden önce ileteceklerini ve yakınların doktorla görüşmek için Tayland saatiyle 8.30-16.30 arasında iletişim kurabileceklerini söyledi” dedi.

ABLASI BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

Selçuk Alagöz ise yaptığı açıklamada “Eşimin kardeşi ile birlikte yaklaşık 43 yıldır birlikte müzik yapıyoruz, sağ bacağında aniden kangren tespit edilmiş ve vücuda yayılmaması için bacağını kesmek zorunda kaldılar. Daha önce eşim böbrek yetmezliği nedeniyle böbreğini kardeşine vermişti, yani sağlık durumu iyi değil. Tayland büyükelçiliğimizle temasa geçtik çok yardımcı oldular. Ancak buradan şu anda Tayland'a gitsek bile orada 14 gün karantinada kalacağımızı söylediler. O zaman gitmenin ne anlamı var. Kaç gündür bu sıkıntıyı aşamadık, oysaki tüm aşılarımız yapıldı, testlerimiz yapıldı, gerekirse bir kez daha test yaptırırız, amacımız bir an önce Serdar'ın yanına ulaşıp tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak, gerekirse ülkemize getirmek, bu konuda yardım bekliyoruz” diye konuştu.