Üretici: Herkes aç kalırsa devlet de aç kalır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Tavas’ta üreticiler ile bir araya geldi. Bir kadın üretici “Gübre düşecek de çiftçi ayakta duracak. Çiftçi ölüyor, elinde bir şey kalmadı. Herkes aç kalırsa devlet de aç kalır. Çiftçi artık bıraktı her şeyi” diye konuştu.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca memleketi Denizli'de üreticiler ile buluştu. Tavas ilçesinde İnceğiz ve Gülbağlık köylerinde zeytin üreticileri ile buluşan Karaca, Karaköy'de de pazarda ürününü satmaya çalışan çiftçilerle konuştu.

Giyim eşyası satan bir pazarcı sattığı ürünü daha pahalıya aldığını belirterek, “2 ay önce 75 liraya sattığım ayakkabıyı şu anda toptancıdan 95 liraya alıyorum. Vatandaş alış veriş yapmıyor. Ancak zorunda olunca alıyor” diye konuştu.

“TRAKTÖRÜMÜ SATTIM KENDİMİ KURTARAMADIM”

Pazarda sebze meyve satan bir üretici ise elindeki marulu göstererek, “1,5 yıl önce maliyetler iyiydi. Bu ürüne 80 liraya gübre atıyordum şu an 330 lira. Bankaya 5 bin 600 lira borcum vardı. Ödemeye gittim bir haftada 9 bin lira hesap çıkardılar. Ana parası 3 bin 600 lira” diye konuştu.

Karaca üreticiye “Biz de diyoruz ki; bunları sileceksin. Beşli çetenin faiz borçlarını sileceğine çiftçinin borcunu sileceksin” diye yanıt verdi. Durumunu anlatmayı sürdüren üretici, “Benim traktörüm vardı. Traktörümü sattım. Kurtaramadım kendimi. Şimdi tarlayı da satılığa çıkardım. Bu ürünü 2 liradan satmak istedim, satamadım. Mecbur fiyatını düşürdüm. Milletin almaya gücü yok. Biz çiftçi olarak seneye bu ürünü yetiştiremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKES AÇ KALIRSA DEVLET DE AÇ KALIR”

Bir başka üretici ise elindeki domatesi göstererek; “Milletvekili gelmiş demiş ki, 200 liraya gübre almayın biz bunu ucuzlatacağız. Gübre 500 lira oldu. Vatandaş her şeyi öğrendi artık. 7 liraya satmam gereken domatesi 5 liradan satıyorum. Kimse alamıyor” diye konuştu.

Daha sonra ellerini gösteren üretici, “Şurası nasırlaştı. Neden bu? AKP'ye oy vere vere nasırlaştı. Ama bu parmağı keseceğim geliyor şimdi. Bundan sonrası beraber yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir kadın üretici ise; “Gübre düşecek de çiftçi ayakta duracak. Çiftçi ölüyor, elinde bir şey kalmadı. Herkes aç kalırsa devlet de aç kalır. Çiftçi artık bıraktı her şeyi” diye konuştu.

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