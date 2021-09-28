Üretici, isyan etti: 80 bin liralık borcum 160 bin lira oldu, battık biz

Başkentte esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, üreticinin, gelen zamlara isyanıyla karşılaştı. Bir üretici, “Biz var ya battık… Benim 80 bin lira yem borcum vardı, verdim. ‘Borcumu ödedim’ dedim. Adam dedi ki, ‘Yem 160 bin lira oldu, 80 bin lira daha ver.’ Hak’tan reva mı bu?” diye sitem etti.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Güdül ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“ZAMLAR BİTİRDİ BİZİ”

Üreticiler, gübreye gelen zamdan dert yandı. Geçen sene 120 liradan aldığı gübrenin torbasının şu an 355 TL olduğunu belirten vatandaş, “Hayvancılık komple zarara giriyor. Geçen yıl yemin torbası 100-105 liraydı, şu an 170-180 lira. Zamlar bitirdi bizi” diye konuştu.

“HAK'TAN REVA MI BU?”

Bir başka üretici de gelen zamlara isyan ederek, “Biz var ya battık… Benim 80 bin lira yem borcum vardı, verdim. ‘Borcumu ödedim' dedim. Adam dedi ki, ‘Yem 160 bin lira oldu, 80 bin lira daha ver.' Hak'tan reva mı bu?” sorusunu sordu.

“VURAN VURANA, KIRAN KIRANA…”

Bir başka vatandaş ise gıda fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekerek, “Bir ay önce 120 liraya aldığım un, şimdi 250 lira olmuş. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Vuran vurana, kıran kırana…” ifadelerini kullandı.

“ESNAF, ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KAN AĞLIYOR”

Gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Kaya, “Güdül'de esnaf, çiftçi, köylü kan ağlıyor. AKP iktidarı esnafı, çiftçiyi, köylüyü sırça Saraylarından izlemesin, yüzü varsa sokağa insin vatandaşın perişanlığını görsün” dedi.