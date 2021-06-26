Üretici şaşkın: DSİ, hasattan sonra su vereceğini duyurdu

Denizli'de Devlet Su İşleri (DSİ)'nin su yönetimi hem tarlaların hem de ürünlerin ölmesine neden oldu. Başta buğday olmak üzere hububat ekili alanlarda sulama yapılamadı.

Yeterli yağışın da olmaması nedeniyle ürünler boy atamadı, tane oluşmadı. Üreticiler hububatta çoğunlukla masrafını bile çıkaramadı.

Bazı vatandaşlar tarlayı hayvan yemi olarak hasat etti bazı alanlarda buğday o kadar kısa kaldı ki hasat da yapılamadı.

Sadece kent merkezinde 110 bin dekar arpa ve buğday ekili alanın ortalama yüzde 80'inden verim alınamadı.

Üreticiler kuraklığın afet olarak kabul edilmesini ve destek olunmasını istedi.

MISIR TARLALARINA SU VERİLMEDİ



Bölgede sulu tarım yapılan arazilerde mısır ve pamuk ekimi yapan üreticiler de benzer sorun yaşadı.

Özellikle Merkezefendi ve Sarayköy ilçeleri kırsalında Adıgüzel barajından gelen su ile sulanan tarım alanlarına su verilmedi. Rezervde yeterli su olmadığı gerekçesi ile bir türlü su alamayan üreticiler mısırda ilk sulama dönemini kaçırdı.

Mısır ve pamukta tarlalar dalgalandı, susuzluğa bağlı olarak ürünler gelişmedi. Mayıs ayı sonuna kadar sabreden üretici ürünlerini kaybetmemek için zehir akan Büyük Menderes nehrine yöneldi.

ZEHİRLİ SU İLE TARIMSAL SULAMA YAPTILAR



Arıtılmamış fabrika atıkları ile kirletilen Büyük Menderes nehrinin önüne set çeken üreticiler kirli suyu pompalarla sulama kanalına yönlendirdi.

Merkezefendi kırsalında ve Sarayköy ovasında kilometrelerce uzunluğundaki sulama kanalları içinde oluşan habitat kirli suyun girmesi ile tamamen yok oldu. Balıklar ve diğer su canlıları öldü.

Üretici ağır metal ve kimyasal içeren suyu tarlasına salarak ürününü kurtarmaya çalıştı ama sulamadan 10 gün sonra zararını da görmeye başladı. Özellikle pamuğun tarlada öldüğü görüldü.

DSİ SULAMA SEZONUNU AÇTI!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken DSİ üreticileri kızdıracak bir açıklama yaptı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız imzası ile yapılan basın açıklamasında Denizli'de sulama sezonunun 21 Haziran tarihinden itibaren başladığı duyuruldu. 2021 yılının sulama yatırımlarında hamle yılı ilan edildiği belirtilerek, Denizli'de 730 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı müjdesi verildi. Yıldız açıklamasında; “Sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 80 milyon liralık katkı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

GEMİCİ: KİMİ KANDIRIYORLAR?



Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada DSİ'nin sulama sezonundan kastedilenin barajlardan su verilmesi olduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

* Buğdayın Nisan ayında sulanması gerekiyordu. Mahsulün durumuna göre özellikle Nisan ayının son haftasına doğru aşırı sıcaklarda ve samyeli döneminde sulanması gerekiyordu. Buğdaylar hasat oldu bile. Hasat edilmiş ürüne hangi suyu verecekler.

* Mısırlar birinci su ile sulandı, ikinci su verildi. Bazıları sıra bekliyor. Kimi kandırıyorlar. Bu mısırlar hangi su ile sulandı?

* Her mahsulün kendi sulama dönemi var. Su o dönemlerde verilmeli. Pamuğun sulaması ile birinci ürün mısırın sulaması aynı tarihlere denk gelmez. Bu saçma bir açıklama olmuş.

* Vatandaş barajdan su gelmeyince Büyük Menderes nehrinin arıtılmamış pis sularını kanallara pompaladı. Bu sular ile tarlaları ve ürünleri zehirledi.

* Arıtma tesisinden çıkan su da tarımda kullanılamaz. Her ne kadar organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri bulunsa, burada arıtılmış suların bir takım deşarj krıterleri olsa da bu sular tarımsal sulama için hala yeteri kadar temiz ve kaliteli değil. Bu nedenle arıtma tesisinden çıkan suları tesislerin yeniden kullanmasında gerekir, nehirlere boşaltması değil.