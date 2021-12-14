Ürgüp’teki tarih katliamına vatandaşlar tepki gösterdi: Yine rant yine yıkım

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yönetimi AKP’de olan Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan iş hanı projesi tepki topladı. Nevşehir Valisi Sezer Becel öncülüğündeki Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından inşaatın durdurulma kararı verilmesine rağmen AKP’li belediyenin tarihi odacıkları iş makineleriyle tıraşlayarak tahrip etmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde AKP’li Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan iş hanı projesi tepkilere neden oldu. AKP’li belediye ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 5 iş yerinin yapılacağı alana iş makineleriyle girerek tarihi mağaraları tahrip etti.

VATANDAŞLAR DEVAM EDEN İNŞAATA TEPKİ GÖSTERDİ

1. Derece sit alanı da olan koruma altındaki tarihi bölgede AKP’li belediyenin çalışmalarına Ürgüplü vatandaşlar tepki gösterdi. Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde “Ürgüp'ü sev” , ”Yine rant, yine kıyım” , “Tarihine sahip çık” yazılı pankart taşıyan vatandaşlara CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Ürgüp ilçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ve partililer de eşlik etti.

İNŞAATIN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Protesto esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ürgüplü turizmci Adnan Tangüler, Nevşehir Valisi Sezer Becel önlüğündeki Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından inşaatın durdurulma kararı vermesine rağmen AKP'li belediyenin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Sit alanı olan bölgenin normal bir arsa gibi düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Tangüler şunları söyledi:

* Bugün burada bulunmamızın sebebi kültür ve tabiat varlıklarımıza sahip çıktığımızı göstermektir. Şu an Ürgüp Temenni Mahallesi 149 ada , 93-94-95 nolu parsel sayıda tapuya kayıtlı taşınmazın hemen önündeyiz. Burası 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ‘nda Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş bir bölgedir.

* Bu alanın basit bir arsa gibi değerlendirilmesi ve bu tabiat varlığına ‘sadece arsa temizliğinin yapıldığının iddia edilmesi hukuken mümkün değildir. Tepkilerimizin haklı sonucu da ortaya koymuştur ki Sayın Vali öncülüğündeki Alan başkanlığı inşaatın durdurulması kararını Ürgüp Belediyesi’ne bildirmiştir. Peki çalışmalar neden devam etmektedir? Atılan beton temizlenecek midir?

“TAMAMEN YOK OLAN MAĞARALAR VAR”

İş makinalarıyla, kepçelerle yapılan çalışmalar sırasında mağaraların zarar gördüğünü de ifade eden Adnan Tangüler şöyle konuştu:

* Bölgedeki çalışmalarda zarar gören mağaraların yanı sıra aralarında tamamen yok olanlar da var, geri dönüşü olmayan bu durumun sorumlusu kimlerdir? İş Hanı projesiyle Ürgüp‘e değer ve vizyon katacağını iddia eden belediyeye soruyoruz? En kıymetli değerlerimiz kültür ve tabiat varlıklarımız, arkeolojik alanlarımız değil midir?

* Bu proje kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Halka rağmen yapılması doğru değildir! Büyük sermaye sahiplerinin kanunsuz işlerine göz yumuldu, sıradan vatandaşın mekanlarına bağ evlerine göz dikildi. Neden sessiz kaldınız? Merdiven eşiği kazdığı için yıllarca hapis yatan Kapadokya halkının hakkını nasıl ödeyeceksiniz?

İlginizi Çekebilir Adrese teslim sınav ile öğretim görevlisi olan AKP'li yönetici belediyede işe başladı

İlginizi Çekebilir Yem fiyatları nedeniyle ineklerini satan çiftçi: AKP'ye oy verdiğim kolum kesilseydi de, vermeseydim!