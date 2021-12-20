Üsküdar sahilindeki ağaçları kesenlere hapis talebi

Üsküdar Sahilindeki bir park içerisindeki ağaçların, evlerinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle izinsiz bir şekilde kesilmesine ilişkin, ağacı kesen ve yardımda bulunan toplam 11 kişiye dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Belediye Başkanlığı mağdur olarak, 11 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Fatma Gamze S. ile Mehmet Alp S.'nin kardeş oldukları, evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi üzerinde parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdikleri belirtildi.

PARA KARŞILIĞI ANLAŞTIKLARI BELİRTİLDİ

Süpheli Mehmet Alp S.'nin ortağı olduğu şirkette çalışan şüpheli Özden D.'den yardım istedikleri, şüpheli Özden D.'nin de şüpheliler Davut Ç., Vedat Ç. ve Oğuzhan Ö. aracılığıyla şüpheli Şevki C.'ye ulaştığı anlatıldı. Şevki C. ile doğrudan görüşme yaparak para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştığı aktarıldı.

MOTORLU TESTERE İLE 3 AĞACI KESMİŞLER

Olay günü olan 16 Mart 2021'de saat 23.30 sıralarında şüpheli Şevki C.'nin, yanında şüpheli Muhammet C., Selçuk Ö. ve Melisa B. ile birlikte, araçla Harem Sahilyolu Caddesine geldiğinin anlatıldığı iddianamede, araçtan şüpheli Şevki C. ve Muhammet C.'nin indikleri, motorlu testere ile 3 adet ağacı kestikleri, şüpheli Melisa B. ve Selçuk Ö.'nün de gözcülük yaptığı belirtildi.

İddianamede ihbar üzerine kaçarken araçlarının takibe alındığı ve yakalandıkları, araçta 5 adet motorlu testerenin ele geçtiği kaydedildi.

6 AĞAÇ DAHA KESİLMİŞ

İddianamede, 21 Mart 2021 tarihinde saat 7.30 sıralarında 6 adet ağacın daha kesildiği, kesen şahısları ve olayı gören olmadığı aktarıldı.

YASAK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜP AĞAÇLARI KESTİĞİNİ ANLATTI

Şüpheli Şevki C.'nin ilk ifadesinde ağaçların kesilmesi olayından haberinin olmadığını iddia ettiği, daha sonraki ifadesinde ise, olay öncesi şüpheli Oğuzhan Ö.'nün telefonla aradığını, Üsküdar sahilde yol kenarında ağaç budama işi olduğunu, ağaçların kesilmesini bina sahiplerinin istediğini, parasını vereceklerini söylediğini ve yasak olmadığını düşünerek kesim işini kabul ettiğini söylediği belirtildi.

750 TL KARŞILIĞINDA KESTİĞİNİ SÖYLEDİ

Şüpheli Muhammed C.'nin de özel numaradan arandığını, telefondaki kişinin “Kız Kulesi karşısındaki parkta ağaçlar var, evimin önünü kapatıyor, 750 TL karşılığında keser misin” şeklinde sorması üzerine kabul ederek, 16 Mart 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında ağaçları kestiğini söylediği aktarıldı.

PARA KARŞILIĞI KESTİKLERİ VE YARDIMDA BULUNDUKLARI İFADE EDİLDİ

Savcılık, iki farklı tarihte ağaçların kesildiği, birlikte hareket eden şüpheliler Şevki C., Melisa B., Selçuk Ö. ve Muhammet C.'nin para karşılığında bu işi üstlendiklerini belirtti.

Şüpheliler Oğuzhan Ö., Vedat Ç., Davut Ç. ve Özden Ö.'nün de menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları kaydedildi. Şüpheliler Sedat Ç., Fatma Gamze S. ve Mehmet Alp S.'nin ise ağaçların kesilmesi yönünde karar verip para karşılığı kesilmesini sağladıklarının anlaştığı belirtildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

İddianamede, 7 şüphelinin “dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken, 4 şüphelinin de bu suça yardım ettikleri gerekçesiyle 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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