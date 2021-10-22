Uysal: Türkiye’de fakirlik kalıcı hale geldi

SÖZCÜ'ye konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Uysal, "Fakirliğin kalıcı hale geldiği bir Türkiye var" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ekonomiden erken seçime, sokaktaki vatandaşın geçim derdinden, iktidar politikalarına kadar birçok konuyu SÖZCÜ mikrofonuna anlattı. Uysal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

– Türkiye maalesef çıkmaz sokağa girdi. Elbette sorumlusu iktidar ama ne hikmetse sanki bu ülkeyi başkaları idare ediyor. Cumhurbaşkanı hatayı başka yerde arıyor. Keyfi bir iktidarın, keyfi uygulamaları, keyfi tezleri buna sebep olmuştur. İktisat literatüründe karşılığı olmayan birtakım tezler, 84 milyon adeta kobay muamelesi yapılırcasına deneniyor.

– Ama her gün milyonlarca insanın ekmeği sofrasından çalınıyor. Özellikle dar gelirli, emekli, ücretli insanlarımız, güvencesiz çalışan insanlarımız, temel ihtiyaçlarının baskısı altında bu ülkede yaşıyor. Bir yandan diyorsunuz ki Türkiye'de büyüme var ama öbür tarafta işsizlik artıyor. Böyle çarpık bir düzen var. Bu akıl almaz bir girdap ve Türkiye de parti devletine dönüşmüş. AKP'nin karakışı maalesef Türkiye'nin karakışına dönüşmüş durumda.

İKTİDAR OLABİLDİĞİNCE ERKEN SEÇİMDEN KAÇACAK

– Türkiye'de erken seçim şart. Demokratik olarak Türkiye'nin iktidarı değiştirme kabiliyeti ve en büyük sermayesi olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin derhal bugün iklim değişikliğine, erken seçime ihtiyacını olduğunu söylüyoruz ama Anayasal mevzuata baktığımızda seçim kararı alabilme yetkisi Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin elinde. Bugün ki tabloya baktığımızda, iktidar olabildiğince seçimden kaçacak. Son ana kadar birtakım popülist uygulamalarla kitleleri nasıl etkileyebilirim diye düşünüyorlar.

– Çiftçilerimiz gübre fiyatlarından şikâyetçi, 50 kiloluk gübre 420 liraya çıktı. Üniversiteleri adeta bir diploma endüstrisine dönüştürdüğümüz için, bir karşılık bulmayan hal var. Yoksullaşan, fakirleşen ve gelir adaletsizliğinin her zamankinden daha fazla olduğu fakirliğin kalıcı hale geldiği bir Türkiye var.