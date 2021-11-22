Uyuyan eşine dehşeti yaşattı! Tutuklandı

Aksaray’da uyuyan eşini 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırılan bıçağın bir kısmı göğsünde kalan kadının hayati tehlikesi ise sürüyor.

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Olay, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. uzun süredir kavga edip tartıştığı eşi Sevgül U.’yu uyuduğu sırada bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

Kolundan ve göğsünden aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadının yardımına çığlıkları duyan komşuları yetişti. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bıçağın bir kısmının göğsünde kırılarak kaldığı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Ramazan U., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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