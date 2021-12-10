Uzman çavuşu öldürmüştü… İlk kez hakim karşısına çıktı

Kağıthane’de birlikte yaşadığı Uzman Çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapis cezasıyla yargılanan Gizem Erdoğan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Gizem Erdoğan (30), birlikte yaşadığı nişanlısı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), beylik silahıyla vurarak ölümüne sebep oldu.

Erdoğan, olayın ardından gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede Erdoğan hakkında, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gizem Erdoğan, tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“BANA TOKAT ATTI VE ÜZERİME ÇIKIP BOĞAZIMI SIKTI”

Mahkemede savunma yapan Erdoğan, Samsun'da, İcra Katibi olarak çalıştığını, Zeynel Yıldırım ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve evlilik planı kurduklarını, İstanbul'a da bu sebeple taşındığını anlatarak, şunları söyledi:

* Her şey 4 Mayıs'a kadar normaldi ve güzel gidiyordu. Bir gün evde temizlik yaparken Zeynel Yıldırım'ı markete gönderdim.

* Eve döndüğünde ben temizlik yaparken oturma odasında içki içmeye başladı. Telefonda biriyle, ‘canım müsait misin? Buluşalım' şeklinde konuşuyordu.

* Kendisine ne yaptığını sorduğumda, bana tokat attı ve üzerime çıkıp boğazımı sıktı. Bana ‘Beni bıçaklayanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm.

* Uygunsuz fotoğraflarını ailene veririm, herkese rezil olursun' dedi. Bavulumu hazırlamış, gitme kararı almıştım ama aklım hala uygunsuz fotoğraflarımdaydı. Bunalıma girdim.

“SİLAHI ALIP KORKSUN DİYE AYAKLARINA DOĞRU TUTTUM”

Erdoğan, savunmasının devamında, “Olaydan önceki gece bana tecavüz etti. Bana yaşattığı bu olay ve onun vermiş olduğu psikoloji ile kendime zarar vermeyi düşündüm. Kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyordum. Silahı çenemin altına dayadım, o esnada kapı açılma sesi geldi. Silahı kanepenin üzerine koyup kapıyı açmaya gittim. ‘Aç kapıyı, geberteceğim seni' diyerek küfür etti. Silahı alıp korksun diye ayaklarına doğru tuttum. Ona doğru ateş ettim. Bana zarar verecekti, beni öldürecekti. Bana, ‘ya sen kendini öldür ya da ben seni öldüreceğim' diyordu” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ KORUYAN NADİR KADINLARDAN OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM”

Üç, dört el silah sesinden başka bir şey hatırlamadığını iddia eden Gizem Erdoğan, “Ben onu isteyerek, bilerek öldürmedim. Kendini koruyan nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum. Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, yaşıyorum” dedi.

Sanık Erdoğan'ın avukatları eylemin, meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğunu savunarak, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını istedi.

Duruşma savcısı, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TANIKLAR HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, mahkemeye gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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