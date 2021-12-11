Uzman doktor Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Ankara'da özel bir sağlık kuruluşunda görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Erol Yalçın COVID-19 nedeniyle kaybetti.
Ankara’da özel bir sağlık kuruluşunda görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Erol Yalçın, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği yayımladığı taziye mesajında Erol Yalçın’ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 522’ye yükseldiği bildirildi.